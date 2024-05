Snížení závislosti na Číně i levnější výroba v Indii a Vietnamu. Továrny Applu připomínají obří města duchů

Výrobu iPhonů mají na svědomí továrny Foxconnu. Jejich výroba dlouhodobě probíhala v Číně, a protože Apple snad s každou generací iPhonů očekával nárust poptávky, musely se tomu přizpůsobit i výrobní kapacity. Foxconn investoval do továren, letišť a další infrastruktury neskutečné finanční prostředky, aby mohly vzniknout továrny, které svou rozlohou i počtem zaměstnanců připomínaly „města ve městě“. Apple se však rozhodl snížit svou závislosti na Číně, a tak výrobu přesouvá do Indie a Vietnamu. V Číně zbyly jen města duchů, které jen dokazují, jak velký přesah má v Číně výroba iPhonů. A to přesto, že jejich prodeje v této zemi v nedávné době výrazně poklesly.



Vylidněný areál továrny v Nanningu, kde Apple ještě před nedávnem vyráběl iPhony

Ve zveřejněné reportáži je vidět areál továrny Foxconnu v čínském Nanningu. Otevřená byla v roce 2011 a ještě před pár lety zaměstnávala 50 tisíc zaměstnanců, společně s podpůrnými službami vytvořila zhruba 100 tisíc pracovních míst. Dnes je to jen prázdná schránka – město duchů. Místní stravovací podniky potřebovaly každý den k nasycení (nejen) zaměstnanců 60 tun rýže, 1,2 milionů vajíček a 80 tisíc kuřat, dnes je v provozu jen několik budov a samotný areál chátrá. Foxconn odvezl stroje do nově otevřených továren ve Vietnamu, některé budovy pronajal, zbytek leží ladem.

Nic netrvá věčně

Otevření továrny v roce 2011 udělalo z neznámého města výrazný hub pro export. Společně s továrnou se začaly stavět výškové budovy, ubytovací kapacity a potřebná infrastruktura. Dnes mají majitelé budov problém pronajmout ubytování s velkou slevou (prodej bytů nepřichází v úvahu), protože ve městě nezůstal téměř nikdo. Čína byla dlouhodobě továrnou celého světa, ovšem na případu Foxconnu je patrné, že nic netrvá věčně.

Apple se, i vinou probíhající ekonomické války a omezením exportu, pomalu stahuje z Číny. Výroba se přesouvá do Indie a Vietnamu, kde jsou náklady na pracovní sílu poloviční. A to přesto, že začátky nebyly dvakrát růžové. Do médií se vloni dostala informace o tom, že každé druhé vyrobené šasi pro iPhone 14 skončilo v koši, a to přesto, že Apple toleruje 0% chybovost. Na pozadí je však vidět snaha o úplně opuštění Číny, což by udělala z továren Foxconnu další města duchů.

Z továrny Foxconnu se stalo město duchů:

Připravovaná řada iPhone 16 se bude většinově stále vyrábět v Číně, oproti loňsku by však měla být ve Vietnamu a Indii vyrobeno větší procento zařízení. Pro Apple zůstává i nadále nejdůležitější továrna v Zhengzhou se 300 tisíci zaměstnanci, která každou minutu vyrobí 350 iPhonů.

Zdroj: Apple Insider, China Observer