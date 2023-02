Snížit závislost na Číně nebude pro Apple jen tak. Každé druhé šasi pro iPhony vyrobené v Indii je zmetek

Apple v rámci snah o diverzifikaci výroby začal v Indii vyrábět šasi pro iPhony. Americký gigant se chce postupně zbavovat závislosti na čínských dodavatelích, jenže se ukazuje, že to nebude nic lehkého. Apple se spojil se společností Tata, která v továrně ve městě Hosur vyrábí šasi pro iPhony. Jenže se ukázalo, že jen každá druhá součástka může putovat do Foxconnu ke kompletaci iPhonů. Padesát procent vyrobených kusů končí v koši, Apple přitom cílí na „zmetkovitost“ přesně nula procent...

...a to je hodnota, ke které se stávající čínští dodavatelé dost výrazně blížili. Apple byl a stále je v Číně velmi spokojený. Čínští výrobci mají pracovní přístup, který v mnohém dokonce překonává požadavky amerického giganta. Když Apple zadá práci, která má zabrat několik týdnů, doslova druhý den už dodavatelé hlásí, že mají hotovo. U výrobců v Indii musí Apple krotit optimismus. Na obdobnou úroveň „spolupráce“ a standardy se místní značky, podle analytiků, adaptují nejdříve za tři roky.



Až za pár let tedy budou moci indické továrny konkurovat zavedeným čínským výrobcům. V Indii lze sice vládní kroky, které do země lákají výrobce a další byznys, ovšem papír snese všechno. Až nyní se ukazuje, že přivést do země potenciální zákazníky pro výrobu je jen jedna strana rovnice. Ve vztahu k zákazníkům sice už teď Indie dělá určité kroky, ale při pohledu z větší perspektivy se jedná jen o první dětské krůčky. Je také velmi pravděpodobné, že i Apple se bude muset částečně adaptovat. V Indii je navíc velká byrokracie, a prakticky za vším může číhat zádrhel.

Apple tak čeká dost náročná cesta k diverzifikaci výroby směrem do Indie. Do dvou let chce v této nejlidnatější zemi světa vyrábět Apple čtvrtinu své celosvětové produkce. Na padesát procent se chce značka dostat do roku 2028. A to jsou hodně optimistické plány...

