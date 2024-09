Solana Seeker je další web3 kryptomobil. Vylepšil hardware a snížil cenu

Značka Solana publikovala detaily svého nového „kryptotelefonu“, který se bude nazývat Solana Seeker. Jedná se o druhou generaci web3 mobilního zařízení, který má oproti prvnímu telefonu Solana Saga řadu vylepšení. I přes zveřejnění jeho detailů si však zájemci o telefon ještě několik měsíců počkají. Do prodeje se dostane až v příštím roce.



Klíčový hardware a pohled na design telefonu Solana Seeker

Z pohledu hardwaru je nový model lehčí, dostal jasnější displej, vylepšené fotoaparáty a prodloužil výdrž na jedno nabití. U telefonu se o zobrazování stará 6,36" AMOLED displej, na zádech budou k dispozici dva fotoaparáty. Hlavní 108Mpx fotoaparát doplní 32Mpx snímač, což bude zřejmě širokáč. Procesor telefonu je zatím neznámý, víme jen to, že tento telefon s Androidem bude mít 8GB operační paměť a 128GB úložiště.

Decentralizovaný obchod a web3

Telefon dostal do výbavy optickou čtečku otisků prstů, která poslouží k ověření přístupu do mobilní kryptopeněženky. Ta bude integrovaná v hardwarovém úložišti Seed Vault od Solarflare, a těšit se máme na zjednodušenou správu účtů. Operační systém Android bude mít přístup k exkluzivním decentralizovaným aplikacím z obchodu dApp Store 2.0. V něm najdete hry, aplikace pro umělou inteligenci a další kategorie obsahu (platby, DeFi, DePIN, NFT). Každý předobjednaný telefon navíc dostane tzv. Solana Seeker Genesis Token (unikátní NFT), který odemkne exkluzivní odměny a obsah v ekosystému Solana.

Představení telefonu Solana Seeker:

Ta se značí o to, aby byl telefon cenově dostupný, a tak by měl ve finále stát 450 nebo 500 dolarů (10 000 až 11 500 Kč). To jsou ostatně částky, které firma vybírá při jeho předobjednání. Do dnešního dne firma eviduje 140 tisíc objednávek a to z 57 zemí světa.

