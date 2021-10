Sony chystá špičkovou Xperii pro profíky. Takto bude vypadat

Sony si na úterý 26. října připravilo premiéru tajemného smartphonu. Dosud nikdo pořádně nevěděl, čím nás japonský výrobce překvapí. Nyní však již víme, že půjdeme o novou Xperii Pro. První generace byla v portfoliu výrobce spíše okrajová záležitost, přestože jde výbavou o špičkové zařízení.

Tato řada smartphonů je totiž primárně určena pro fotografy, což první generace potvrdila dokonce fyzickým HDMI portem. Nástupce by měl opět mířit mezi nejlepší fotomobily. Dokládají to uniklé produktové fotografie. Jak je vidět, s novou Xperií Pro spojilo Sony své síly se značkou Zeiss, která do novinky dodala objektiv Tessar s čočkami s antireflexní úpravou T*. Ze snímků je patrný čtyřnásobný fotoaparát, přičemž u hlavního se očekává použití velkého 1“ snímače.

Telefon jinak designově nijak nevybočuje a přináší to, na co jsme u Sony zvyklí, včetně mechanické spouště fotoaparátu. Rovněž nabídne podlouhlé tělo s velkým displejem a můžeme očekávat i špičkový výkon. Z drátové konektivity tentokrát telefon zůstane věrný čistě USB-C. Nová Sony Xperia Pro se dočká premiéry již v úterý brzo ráno v 5 hodin našeho času. O podrobnostech vás budeme informovat.

Upoutávka na novou Xperii: