Sony podepsalo několikaletou smlouvu s Qualcommem. Xperie poběží na nejnovějších Snapdragonech

Nejde o žádné velké překvapení, na druhou stranu po docela dlouhém čekání na Xperie řady římská V je to ujištění, že japonský výrobce s vývojem smartphonů nadále pevně počítá. Jeho stálým partnerem v oblasti čipsetů bude nadále americký Qualcomm. Ten dodává „železo“ do všech stávajících Xperií. Sony obvykle vydává pouze tři až čtyři nové modely ročně.



Smartphony Sony už několik let běží výhradně na čipsetech od Qualcommu. Tato spolupráce bude pokračovat i v příštích několika letech

„Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem Sony na poskytování nové generace prémiových mobilních technologií spotřebitelům. Tato spolupráce je pro nás vzrušující příležitostí k poskytování inovativních uživatelských zkušeností, které pomohou splnit požadavky spotřebitelů na celém světě,“ řekl O. H. Kwon, senior viceprezident divize Qualcomm CDMA Technologies.

„Xperia 1 V, což je nejnovější vlajkový smartphone společnosti Sony s mobilní platformou Snapdragon 8 Gen 2, byla zákazníky velmi dobře přijata. Těšíme se na pokračování naší spolupráce s Qualcomm Technologies, abychom mohli poskytovat prémiové a přesvědčivé zážitky na budoucích chytrých telefonech poháněných procesory Snapdragon,“ potvrdil spokojenost ve spolupráci za společnost Sony vedoucí její obchodní divize Tsutomu Hamaguchi.

Zpráva neuvádí přesnou délku nově potvrzené spolupráce obou subjektů, obvykle se ale takové smlouvy uzavírají na střednědobý horizont tří až pěti let. Spolupráce se má týkat několika příštích generací prémiových smartphonů vyšší a střední třídy, což odpovídá řadám Xperia 10, 5, 1 a specializovaným fotomobilům Xperia Pro. Nižší modely než střední třídu v řadě Xperia 10 Sony už mnoho let nevyrábí. Specialitou pro japonský trh jsou modely kompaktní velikosti v řadě Xperia Ace, i ty ale patří do střední třídy.