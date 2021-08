Sony se učí prodávat své přednosti. Xperie mají vychytávky, které nikdo jiný nepoužívá

Sony objevuje kouzlo marketingu a konečně začíná výrazněji poukazovat na jedinečné vlastnosti svých smartphonů. Fanoušci značky moc dobře vědí, že Xperie jsou napěchované technologiemi, které ostatní výrobci třeba vůbec nepoužívají. Přesto na ně Sony nijak zásadně v minulosti neupozorňovalo, tím pádem se informace k masovému uživateli nemusela dostat a on tak mohl dát přednost jiné značce s agresivnějším marketingem.

Vypadá to, že situace by se po začlenění původní divize Sony Mobile do pevných struktur vlastní společnosti Sony mohla pomalu měnit. Marketéři začínají upozorňovat na jedinečné vlastnosti Xperií. Už léta je například samozřejmostí, že SIM kartu v Xperii vyměníte snadno po vysunutí šuplíčku nehtem – nemusíte nic pižlat špendlíkem. Proč tohle Sony už dávno nehlásalo do světa? Přitom tento způsob nikdo jiný z výrobců nepoužívá.

Tradiční součástí výbavy telefonů Xperia je po mnoho let mechanická namačkávací spoušť fotoaparátu. V posledních letech sice zůstala pouze na těle nejvyšších modelů řady Xperia 1 a 5, ale i tak jde o funkci, kterou jiný výrobce nenabízí. Dříve Sony zaujalo také voděodolností modelů střední třídy, zatímco ostatní sázeli pouze na nejvyšší segment, tady už se ale síly pomalu vyrovnávají a alespoň částečnou voděodolnost levnějších modelů najdeme také u některých jiných značek.

Mezi posledními drží dodnes Sony při životě 3,5mm analogový jack také u vlajkových modelů, od čehož většina konkurence postupně upouští. Opravdovou raritou je pak microHDMI konektor u specializovaného „reportážního“ telefonu Sony Xperia Pro. S takovým arzenálem technologií platí dvojnásob, že Sony se nesmí bát marketingu a nemůže spoléhat na to, že „dobré zboží se prodá samo“. Na přesyceném agresivním trhu se smartphony to už dávno neplatí.

Aktuální vlajkový model Sony Xperia 1 III je napěchovaný technologiemi: