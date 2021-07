Sony ujišťuje: Nové Xperie dostanou nejméně dva velké updaty Androidu

Sony se v současnosti potýká s blíže nespecifikovanými problémy s dodávkou nových smartphonů na trh. Z letošního portfolia se do prodeje dostal na trh zatím pouze nejnižší model Sony Xperia 10 III. Mnohem větší očekávání panuje okolo vlajkových modelů, jejich uvedení se ale proti původně očekávanému termínu na začátku léta posouvá na konec srpna v případě nejvyšší Xperie 1 III a dokonce až na září u kompaktní Xperie 5 III.

Japonské firmě nyní na klidu nepřidávají ani zvěsti, které po internetu rozšířila některá nizozemská média uvádějící, že Xperia 1 III dostane během svého tržního cyklu jen jedinou velkou aktualizaci systému, tedy pouze z Androidu 11 na 12. To by bylo v době, kdy se výrobci předhánějí s délkou softwarové podpory, a vzhledem k očekávané ceně špičkového modelu, opravdu žalostně málo.

Představení smartphonu Sony Xperia 1 III:

Sony dementuje, že by se uvedené informace zakládaly na pravdě a ujišťuje, že i nová vlajková Xperia bude dostávat i velké aktualizace minimálně po dobu dvou let: „Není pravda, že Sony Xperia 1 III obdrží pouze jeden velký update systému Android. Sony cílí na softwarovou podporu dvou let od uvedení telefonu na trh a lze tedy určitě očekávat, že obdrží v této dvouleté době pravidelné aktualizace a záplaty Android OS,“ uvedl Miroslav Mácha, National Key Account Manager pro Sony CZ/SK.

Zdroj: tisková zpráva, GSMArena.com