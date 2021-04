Sony ukáže nové Xperie příští týden. Trojka je magické číslo, láká

Sony se chystá na letošní první velkou premiéru nových smartphonů. Telefony Xperia představí tradiční japonský výrobce v poněkud netradičním termínu – v polovině dubna. Obvykle jsme o novinkách v minulých letech slýchali vždy na přelomu února a března, koronavirová pandemie a odsunutý veletrh MWC 2021 tomu ale chtěl jinak.

Premiéra nových zařízení Xperia je naplánovaná na středu 14. dubna 2021 v 9:30 hodin našeho času. Proběhne v online formě, sledovat ji můžete na YouTube kanálu Sony Xperia. Už nyní je k dispozici zhruba dvouminutová video upoutávka, která ovšem nic konkrétního o novinkách neprozrazuje. Naznačuje snad jen pokračující synergii mezi smartphony Xperia, audio produkty Sony, fotoaparáty Alpha, televizní divizí Bravia a herním PlayStationem.

Jiné, zhruba minutové video s názvem „Three is the magic number“, odkazuje na novou generaci smartphonů Xperia, která přijde s označením Mark III. Tento způsob značení odkoukala včleněná mobilní divize právě ze světa fotoaparátů Sony. Podle dřívějších úniků by japonská firma měla představit minimálně dva nové smartphony: Sony Xperia 1 III a Sony Xperia 10 III.