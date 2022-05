Sony Xperia 1 IV umí skutečný optický zoom. Znovu si vystačí s 12Mpx rozlišením fotoaparátů

​Dnes je velký den pro Sony. Japonská firma představuje mobilní portfolio pro rok 2022. Na rozdíl od loňska, kdy zhruba touto dobou spatřily světlo světa rovnou tři modely Xperia, letos výrobce ukázal prozatím vlajkový model Sony Xperia 1 IV a kompaktní střední třídu Sony Xperia 10 IV. Vlajkový kompakt si nejspíš schovává na pozdější část roku. Také Sony se přidává k ekologické iniciativě jiných výrobců a od letošní generace (Mark IV) nebude do balení s telefony dávat nabíjecí adaptér, ani USB-C kabel.

Sony Xperia 1 IV

Japonci se ani letos nevrhli do žádných velkým experimentů. Xperia 1 IV je klasickou meziroční evolucí, v rámci které se nijak drasticky nemění design, výbava, ale ani celkové zaměření telefonu na oddané fanoušky značky a náročné, spíše konzervativní uživatele, kteří netouží po velkých změnách.

Telefon znovu sází na 6,5palcový 4K HDR OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a se zachovaným horním i spodním rámečkem v poměru stran 21 : 9. Obraz v reálném čase vylepšuje vlastní obrazový procesor X1 dodaný divizí Bravia. Meziročně má dojít ke zlepšení jasu, ale kontrastu a dynamického rozsahu.

Xperia 1 IV zachovává charakteristickou vlastnost odolnosti proti vodě a prachu v souladu se stupněm krytí IP65/68. Výrobce použil na displejové i zádové straně krycí sklo Gorilla Glass Victus. Design je opět minimalisticky plochý, hrany jsou zkosené, ale ne úplně ostré, aby se telefon příjemně držel v ruce. Záda obsahují praktickou matnou úpravu, na výběr je ze tří barev – černá, bílá a fialová.

Jiný procesor než Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 bychom u vlajkové Xperie v roce 2022 nemohli očekávat, doprovází jej jediná paměťová konfigurace 12 + 256 GB. Samozřejmostí je podpora 5G sítí, rychlé Wi-Fi 6E. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 5 000 mAh. Sony se nepustilo do souboje o nejrychlejší dobíjení, místo toho garantuje nejméně tříletou životnost baterie bez ztráty kapacity. Podporováno je jak kabelové, tak bezdrátové dobíjení.

Hlavním klenotem je opět fotoaparát. Xperia 1 IV znovu sází na trojici fotoaparátů se stejným 12Mpx rozlišením se senzorem Exmor RS. Obsažen je 16mm širokáč, 24mm primární objektiv a nový teleobjektiv, který zvládá skutečný optický zoom na úrovni 85 až 125 mm. Znamená to, že každá vzdálenost v tomto intervalu je opticky přiblížená a nikoli softwarově dopočítaná.

Fotoaparát v režimu kamery dokáže nahrávat 4K video rychlostí 120 snímků za sekundu, lze tak vytvořit až 5× zpomalený záznam videa. Známé funkce ostření na oko a sledování obrazu lze použít při fotografování ze všech tří objektivů. Při ostření si Xperia vypomáhá hloubkovým 3D snímačem iToF a detekcí objektu na bázi umělé inteligence (AI). Optiku pomáhal zkalibrovat Zeiss, aplikoval i antireflexní vrstvu Zeiss T*. Nově disponuje 12Mpx rozlišením i přední selfie fotoaparát a také umí nahrávat ve 4K HDR.

Pro práci s videem přibyla do telefonu nová aplikace Videography Pro, známá už ze specializovaného modelu Xperia Pro-I. V aplikaci lze upravovat nastavení, jako je zaostření, expozice a vyvážení bílé, a to i během nahrávání. Navíc lze pomocí této aplikace k telefonu připojit externí vlogovací monitor (XQZ-IV01) a držák kombinovaný se stativem (GP-VPT2BT), který umožní ovládat některé funkce přímo na rukojeti. Toto příslušenství ale bude třeba dokoupit zvlášť.

Multimediální využití telefonu směřuje i do oblasti her a hudby. Z telefonu lze streamovat hraní hry i včetně hráčova komentáře. Nechybí tradiční stereo reproduktory, ale také čtyřpinový 3,5mm jack, do kterého lze zapojit i mikrofon. Přibyla nová funkce Music Pro, která poslouží k nahrávání hudby (zpěvu i nástrojů) na cloud, kde dojde k vylepšení zvuku a odstranění nežádoucích ruchů. Nahrávání a míchání zvuku v aplikace je zdarma, cloudové zpracování bude za měsíční paušál.

Sony Xperia 1 IV na produktovém videu výrobce:

Xperia 1 IV bude v prodeji od poloviny června 2022 za doporučenou cenu 35 990 Kč. Předobjednávky startují 23. května. U vybraných prodejců v rámci předobjednávky spolu s telefonem získá zákazník náhlavní Bluetooth sluchátka WH-1000XM4 v černé barvě v hodnotě 8 tisíc korun jako dárek.