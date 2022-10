Sony Xperia 5 IV. Takhle vypadá poctivý kompakt, na kterém se nešetřilo

Dlouho vyrábí špičkové telefony, ale v prodejích se mu tolik nedaří. Tak by se dala shrnout situace japonského Sony v posledních letech. Nyní tu máme nový přírůstek vlajkové řady Sony Xperia 5 IV s vynikající výbavou. Podaří se jí tentokrát zaujmout?

Sony Xperia 5 IV se prezentuje jako kompaktní telefon. Na trhu najdete sice i menší telefony ovšem díky tenkému tělu opravdu telefon příjemně padne do ruky a snadno se ovládá. Příjemná na dotyk jsou i matná skleněná záda, na kterých tolik neulpívají otisky prstů. Celkově vás ale telefon vzhledem nepřekvapí a snadno byste si jej spletly s předchůdcem a nebo i s několik let staršími modely. To dokládají i rámečky na horní a spodní straně, které by si možná už nějakou změnu zasloužily.



Sony Xperia 5 IV je kompaktní a i díky svému tenkému protáhlému tělu skvěle padne do ruky.

Vše ale telefon dohání výbavou. Najdeme zde protáhlý 6,1“ OLED displej s filmovým poměrem stran 21:9, ale hlavně 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovka má Full HD+ rozlišení, podporuje HDR a v dnešní době překvapí, že nemá žádný průstřel nebo výřez. Sony se zde stále vyhýbá i integraci čtečky otisků prstů, která zůstává tradičně na boku, uprostřed kovového rámu telefonu.

Výbava na prvním místě

O výkon se zde stará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 doplněný o 8 GB RAM a 128GB úložiště. To můžete rozšířit paměťovou kartou pomocí šuplíčku, který u Sony jako téměř jediného výrobce snadno vytáhnete i bez pomoci špendlíčku. Zmizelo v něm však místo pro druhou SIM kartu. Pokud tedy potřebujete Dual SIM, plnou náhradou chybějícího druhého slotu bude tentokrát eSIM.

Nejoblíbenější smartphon Sony

Další oblíbené smartphony Sony

Solidní výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 5 000 mAh s podporou rychlého dobíjení. Žádné rekordy ale netrhá a vystačí si jen s 30 Watty. Velkou pochvalu od nás získává přidané bezdrátové dobíjení. Sony ale opět zkouší riskantní krok, kdy vám k telefonu nepřibalí nabíječku, ale ani kabel. O to více vás překvapí, že místo toho výrobce kompaktní krabičku zaplnil hromadou příbalové literatury.



Prostředí téměř čistého Androidu 12 a nastavení

Fotoaparát je zde opět trojitý, přičemž se nijak nežene za rozlišením a všechny tři, včetně teleobjektivu i ultraširokoúhlé kamerky mají rozlišení 12 Mpx, první dva jmenované dokonce s optickou stabilizací. O samotnou optiku se zde tradičně postaral Zeiss. K focení pak slouží profesionální sada aplikací od Sony. Při natáčení videa oceníte klasický 3,5mm konektor pro sluchátka nebo mikrofon. Pokud by vás focení telefonem nebavilo, lze telefon přes USB-C s integrovaným DisplayPortem připojit k fotoaparátu Sony řady Alfa a jeho displej využít alespoň jako externí monitor k focení nebo natáčení.



K focení a natáčení zde poslouží sada profesionálních aplikací Camera Pro, Video Pro a Cinema Pro

Přestože Sony Xperia 5 IV je poctivý, skvěle vybavený telefon, bude mít za cenu 27 000 Kč a se svým roky okoukaným designem poměrně těžké proti konkurenci. Pokud jste ale konzervativní a jde vám primárně o výbavu, může to být právě ideální telefon pro vás.