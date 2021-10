Souboj na ostří nože. Příští rok nás čeká duel 4nm Snapdragonu 898 a Mediateku Dimensity 2000

Na přelomu letošního roku dojde k představení nových generací špičkových mobilních čipsetů, což znamená, že se hned začátkem příštího roku nanovo rozhoří bitva o ten nejvýkonnější mobilní procesor. Již před pár dny dvou trochu do mlýna přispěl Google, který oznámil svůj vlastní čipset Tensor, příští rok se však ponese ve znamení souboje Snapdragonu 898 a Dimensity 2000 od Mediateku, jejichž specifikace byly zveřejněny na čínské sociální síti Weibo.

Základní návrh obou čipsetů je velmi podobný, bude se jednat o 4nm čipsety v konfiguraci 1 + 3 + 4. Oba budou využívat superjádro Cortex-X2 o taktu 3 GHz, které bude doplňovat trojice výkonných jader. V případě Snapdragonu budou mít takt 2,5 GHz, u Mediateku zase 2,85 GHz. Přesné označení jader však nevíme, stejně jako u čtyř jader pro úspornější úlohy, která budou taktováns na 1,79 GHz (Snapdragon), resp. 1,8 GHz (Mediatek).

Snapdragon 898 dostane do výbavy ještě grafiku Adreno 730 a modem X65, u Dimensity 2000 se dostane do hry grafika Mali-G710 MC10 a modem MTK M80. Sluší se také zmínit to, že budoucí top Snapdragon bude vyrábět Samsung, zatímco Mediatek se domluvil s TSMC. Čínský polovodičový gigant by měl mít, podle zákulisních informací, vyspělejší 4nm proces, který má být vyladěnější, co se týká spotřeby a teplot, Snapdragon 898 má zase dostat výkonnější grafický adaptér. Inu, prašť jako uhoď...

A pokud k tomu ještě připočteme nový čipset Apple A15 či chystaný Exynos 2200 s RDNA2 grafikou od AMD podporující Ray tracing, vypadá to, že v těch nejvyšších mobilních čipsetových patrech bude příští rok pěkně horko...

