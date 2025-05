Soud zakázal Applu kasírování poplatků z nákupů mimo App Store a umožnil vývojářům přímý prodej

Apple schytal od amerického soudu nejtvrdší zásah za poslední roky. V dlouholeté právní bitvě se studiem Epic Games – tvůrcem hry Fortnite – padl přelomový verdikt: Apple nesmí vývojářům bránit v informování uživatelů o alternativních možnostech platby mimo App Store, a hlavně nesmí vybírat žádné poplatky z nákupů provedených jinde.

Apple argumentoval hodnotou poskytovaných služeb a bezpečností, což soudkyně explicitně odmítla jako nedostatečné ospravedlnění pro konkrétní restrikce a poplatky. Soud označil dosavadní přístup Applu za „vědomě protisoutěžní“ a jeho argumenty za „směšné“.

Soud se táhne pět let

Celý případ se táhne od roku 2020, kdy Epic porušil pravidla Applu tím, že ve Fortnite zavedl vlastní platební systém. Apple reagoval vyloučením hry z App Storu, čímž spustil dominový efekt: Epic podal žalobu, která rozvířila širší debatu o monopolech a tzv. „Apple Tax“ – až 30% provizi, kterou Apple běžně účtuje z každého nákupu v aplikaci.

Ačkoli Apple v roce 2021 většinu bodů vyhrál, soud už tehdy rozhodl, že bránit vývojářům ve zmínkách o jiných platbách je protisoutěžní. Apple tedy nebyl označen za monopolistu – soud sice kritizoval jeho chování, ale většinu bodů týkajících se obvinění z monopolu Apple vyhrál.

Namísto toho, aby Apple povolil férové odkazování na externí weby, zavedl systém, který soud později označil za „škodlivé dodržování předpisů“ („malicious compliance“) a snahu udržet si příjmy za každou cenu. Vývojáři mohli přidat jen jeden odkaz na vlastní platební stránku, museli podávat detailní hlášení o transakcích a Apple si za každou platbu mimo App Store účtoval 27% provizi – jen o chlup nižší než původních 30 %. K tomu přidal strašidelné varovné obrazovky, které odrazovaly uživatele, a striktně reguloval, jak a kde odkazy mohou být.

Soud nařizuje razantní změny

Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers se tímto postupem nenechala uchlácholit. V novém rozsudku ostře kritizovala Apple i jeho vedení – konkrétně generálního ředitele Tima Cooka a viceprezidenta Alexe Romana, který podle ní „lhal pod přísahou“. Případ byl proto předán federálnímu prokurátorovi pro možné trestní stíhání Applu i konkrétní osoby. Rogers prohlásila, že Apple vědomě volil „nejvíce protisoutěžní varianty“, aby si zachoval své miliardové příjmy.

Změny, které soud nyní Applu nařídil, jsou rozsáhlé a okamžité. Vývojáři mají plné právo umisťovat do aplikací neomezený počet odkazů a tlačítek vedoucích na externí platební brány, bez omezení stylu či umístění. Apple také nesmí vybírat žádné poplatky ani omezovat používání tzv. dynamických odkazů.

Soud dále výslovně zakázal jako nepřípustné výstrahy typu „pozor, opouštíte bezpečný svět Applu“. Autoři aplikací tak získávají svobodu, o které si dříve mohli nechat jen zdát – mohou uživatele snadno navést na vlastní platební systémy a ponechat si větší část svých příjmů.

Pro uživatele to může znamenat nižší ceny

Co to znamená pro běžné uživatele? Především větší možnosti výběru a možná i nižší ceny. Předplatné služeb jako Spotify nebo YouTube Premium bude možné zakoupit výhodněji přímo přes web, aniž by část peněz skončila u Applu.

Spotify už oznámilo, že aktualizuje svou aplikaci, aby mohla nabídnout přímé odkazy. Fortnite se příští týden oficiálně vrátí do amerického App Storu. Zároveň však přibývá odpovědnost: platby mimo App Store mohou být méně bezpečné a uživatelé přijdou o některé výhody, jako je jednoduchá správa předplatného nebo rodinné sdílení.

Tento precedens může změnit celou ekonomiku mobilních aplikací. Apple, který v roce 2024 utržil z digitálních služeb téměř 100 miliard dolarů, bude muset hledat nové modely monetizace. Ačkoli se firma proti rozsudku odvolá, aktuálně musí respektovat všechny změny.