Sourozenci Redmi Note 10 a 10 Pro: na pohled skoro stejní, uvnitř přesto rozdílní

Do redakce se dostaly najednou obě novinky podznačky Redmi od čínského Xiaomi. Sourozenci Redmi Note 10 a Redmi Note 10 Pro jsou k nerozeznání podobní, zvlášť, když vedle sebe držíte oba modely v tmavě šedém provedení. Při společném fotografování jsme si museli dávat pozor, abychom je při „pózování“ u krabiček nezaměnili.

O co podobnější jsou zvenčí, o to více rozdílů pak najdeme „pod kapotou“. V tomto případě jsou největší vzájemné rozdíly v procesoru, displeji a zejména fotoaparátu – Pro verze dostává poprvé do nižší třídy senzor se 108Mpx rozlišením. Novinky se navíc každá prodávají v několika barvách i paměťových verzích, a tak není od věci si v odlišnostech udělat jasno.

Divoké značení modelů

Vyznat se v označení modelů mobilních telefonů nebývá vždy úplně jednoduché. Například „Pro“ zpravidla označuje vylepšenou verzi základního modelu, zatímco „Lite“ značí variantu, která je v některých parametrech slabší. Ještě zmatečnější jsou doprovodná písmena (S, T), která přináší do logiky značení ještě větší chaos. Přitom jde často o doslova od základu odlišné telefony.

Ukázkou chaosu je v tomto směru čínský výrobce Xiaomi, který v roce 2019 označil jako Redmi Note 8 telefon s čipem Qualcomm Snapdragon, zatímco Redmi Note 8 Pro poháněl Mediatek Helio G90T. V následujícím roce to bylo přesně naopak: srdcem Redmi Note 9 byl MediaTek Helio G85, zatímco verze Pro byla postavena na řešení od Qualcommu.

Redmi Note 10 a 10 Pro

Letos je situace alespoň o něco přehlednější – Redmi Note 10 i 10 Pro totiž pohánějí procesory Qualcomm. V případě základního modelu je to Snapdragon 678 s maximální taktovací frekvencí 2,2 GHz, zatímco Pro verze má (logicky) lepší a modernější Snapdragon 732G s maximem na 2,3 GHz. MediaTek si tentokrát v Xiaomi nechali pro Redmi Note 10S (ten se zatím na českém trhu neprodává).

Rozdílů mezi oběma telefony nedávno představené řady Redmi Note 10 je však ještě mnohem víc. Zatímco základní varianta má obrazovku s úhlopříčkou 6,43", Redmi Note 10 Pro přichází s rozměrnějším 6,67" displejem.



Redmi Note 10 a 10 Pro: na pohled skoro stejné, uvnitř přesto rozdílné

V obou případech se jedná o AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 obrazových bodů, takže vyšší verze má o trošku nižší jemnost (395 ppi proti 409 ppi). Verze Pro navíc umí obnovovací frekvenci 120 Hz a má o 100 lumenů vyšší maximální jas. Zatímco u základního modelu výrobce trochu šetřil a obrazovku pokryl starším tvrzeným sklem Gorilla Glass 3, Redmi Note 10 Pro se může chlubit novějším Gorilla Glass 5.

Větší obrazovka se pochopitelně promítla i do celkových rozměrů, takže zatímco Redmi Note 10 měří 160,5 × 74,5 × 8,3 milimetrů, jeho sourozenec povyrostl o pár milimetrů na výšku i na šířku na 164 × 76,5 × 8,1 milimetrů. Liší se také hmotnost – menší telefon váží 178,8 gramů, větší je o 14 gramů těžší.

Rozdílů je celá řada

Kromě procesoru se liší také dostupné varianty velikosti operační paměti a interního úložiště. U Redmi Note 10 můžete vybírat z kombinací 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, nebo 6 GB + 128 GB. V případě Redmi Note 10 Pro jsou k dispozici verze 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB a 8 GB+128 GB. V obou případech se jedná o paměťové moduly LPDDR4X a úložiště typu UFS 2.2.

Další opravdu zásadní rozdíly jsou v oblasti fotoaparátů. Zatímco základní model nabízí hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, Note 10 Pro míří se 108Mpx foťákem minimálně o jednu kategorii výš. V případě předních fotoaparátů je verze Pro napřed jen o kousek – disponuje 16Mpx snímačem, zatímco Note 10 má 13Mpx foťák. Liší se také makro fotoaparát – zatímco levnější model nabídne rozlišení jen 2 Mpx, vyšší verze přidává 3 Mpx navíc.

Další rozdíly jsou spíše kosmetického rázu – zatímco Redmi Note 10 podporuje Bluetooth 5.0, verze Pro přináší novější Bluetooth 5.1. Nepatrně se liší kapacita akumulátorů, která je u Redmi Note 10 Pro o zanedbatelných 20 mAh vyšší.

Kromě ceny jsou tak posledním rozdílem barvy, ve kterých jsou oba modely dostupné. Zatímco v případě Redmi Note 10 můžete vybírat z šedé, bílé a zelené, Redmi Note 10 Pro přichází s šedou, modrou a bronzovou.

Ceny a paměťové varianty:

Redmi Note 10 4+64 GB za 4 999 Kč 4+128 GB za 5 499 Kč



Redmi Note 10 Pro 4+64 GB za 7 499 Kč 6+128 GB za 7 999 Kč 8+128 GB za 8 499 Kč



Redmi Note 10 katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,3 mm, 179 g

displej: 6,4", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 020 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 678 (8× Krait 460, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: ještě se neprodává