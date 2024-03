SpaceX úspěšně otestoval satelitní připojení u iPhonů, Pixelů a Samsungů. Funguje dokonce i uvnitř budov

Americká společnost SpaceX za posledních několik dní vyslala do vesmíru hned několik raket s lidskou posádkou a nákladem, v přívalu informací však zcela vyšuměla zpráva týkající se satelitní konektivity pro smartphony. Ta se v současné době testuje, a podle SpaceX zatím vše funguje bezchybně. Americká firma popsala první výsledky testování v dopise adresovaném americkému úřadu FCC, který dohlíží na schvalování této komunikační technologie. Komerční start je v plánu ještě letos, začne se s textovkami USA, později se přidají hovory a data, a také další země světa.



Starlink posouvá dostupnost satelitních služeb pro mobily. Textovky ještě letos, hlas a data však dorazí (nejdříve) v příštím roce

SpaceX se pochlubilo tím, se satelity dokázaly komunikovat nijak neupravené smartphony značek Samsung, Apple a Google, a to, nejen pod otevřenou oblohou a pod korunami stromů, ale také uvnitř budov. Bližší detaily zatím chybí, na to, že se jedná o službu určenou pouze pro venkovní použití, je však toto stanovisko ze strany SpaceX příjemným překvapením. Testování probíhalo, jak v opuštěných místech, tak i v zalidněných oblastech. Všechny zmíněné telefony správně komunikovaly v průběhu celého satelitního testu, a za dva měsíce nebyly zaznamenány žádný interference s jinými zařízeními na oběžné dráze Země, které komunikují v podobném pásmu.

Důležitou informací je také to, že se všechny telefony nebyly nijak speciálně upravené, jednalo se o běžné modely určené pro americký trh. Prostřednictvím satelitu telefony na Zemi odeslaly příspěvek na sociální síť X, textovou zprávu a odeslaly zprávu přes sociální síť WhatsApp. Testování probíhalo v amerických městech Redmond, Mountain View a Kansas City, primárně proto, že se letošní komerční zpřístupnění satelitních služeb plánuje právě pro USA. Zatím pouze s textovými zprávami, hovory a data přibydou v dalších letech.

Záhy by se však měla služba rychle rozšířit do světa. Díky partnerským operátorům by měla krátce po svém startu fungovat v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Švýcarsku a také v Japonsku.

Ostrý start s Androidem 15?

Ve zdrojovém kódu Androidu 15 se objevily ukazatele na to, že právě tato verze Androidu by měla otevřít satelitní konektivitu z globálního pohledu. Google se spojil s americkým T-Mobilem, který už od roku 2022 spolupracuje se Starlinkem. Ve zdrojových kódech je dokonce pevně vložený odkaz na stránky amerického operátora, v rámci aktualizace Androidu 14 (QPR3 Beta 2) se dokonce objevuje v nastavení Pixelů nová nabídka satelitní konektivity. Ta navíc není brána jen jako nouzová, ale přes satelit můžete textovku poslat komukoliv.



Takto bude v Androidu vypadat nabídka pro satelitní komunikaci

Prioritu však mají vždy pozemní mobilní sítě. Jakmile Android připojený k satelitu zjistí dostupnou pozemní síť, do které se může přihlásit, od satelitu se odpojí. SpaceX by navíc neměl být jen jediným partnerem Googlu, který v lednu uzavřel strategické partnerství s firmou AST SpaceMobile, která má na nízké oběžné dráze své vlastní satelity. V budoucnu je tak velmi reálný scénář, kdy si přímo v Androidu vyberete svého poskytovatele satelitních služeb. A to velmi podobně, jako když si v roamingu volíte mezi dostupnými sítěmi, do které se přihlásíte.

USA i tentokrát dostanou přednost, ale celá služba má velký potenciál stát se konečně konkurentem pro Apple. Satelitní konektivita pro iPhony funguje od září roku 2022 a využívá satelitní síť Globalstar. Jedná se však výhradně o nouzovou satelitní službu, která navíc funguje jen v několika státech světa. Jmenovitě v USA, Kanadě, Francii, Německu, Irsku, Austrálii, Rakousku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, , v Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, ve Velké Británii a na Novém Zélandu. Služba však zatím spíše stagnuje, poslední země přibyly společně s updatem na iOS 16.4. Aktuálně je v iPhonech už systém iOS 17.4.

Zdroj: PCMag, Androidauthority, FCC