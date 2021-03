Spekulace: iPhone 13 zmenší výřez, iPhone 14 dostane nenápadný průstřel

Od představení iPhonu 13 nás teoreticky dělí už jen půl roku. O 120Hz displeji s funkcí always-on jsme vás už informovali, další várka informací pochází od uznávaného analytika Ming-Chi Kua.

Podle 9to5Mac.com bude řada iPhone 13 obsahovat i větší baterii a vylepšený ultraširokoúhlý fotoaparát. Bude čítat opět čtyři modely o stejných úhlopříčkách displeje s minimální změnou designu. Dočkat bychom se měli i iPhonu 13 mini (i když aktuální model neplní prodejní očekávání). Co je však důležité, nová generace by konečně měla zmenšit výřez v displeji, který si Apple táhne od iPhonu X.

Čile se hovoří o návratu Touch ID – zejména kvůli komplikacím, které přináší nošení roušek. Tentokrát bude v tlačítku rozsvícení/zhasnutí displeje (podobně to má iPad Air). Poslední větší novinkou má být zvětšení úložiště až na 1 TB (via Wedbush). Konkurenční Samsung tuto kapacitu zavedl v lednu 2019 u modelu S10+ Ceramic, ale od té doby se drží na maximu 512 GB.

iPhone SE (2022) přinese 5G

Ming-Chi Kuo se ve zprávě pro investory dodavatelských řetězců Applu zmínil i o nástupci iPhonu SE. Příští generace nejdostupnějšího iPhonu přinese 5G, díky čemuž bude moci Apple konkurovat zařízením ve stejné cenové relaci, které jej již poskytují. Telefon by však měl být představen až v půli roku 2022 a měl by si ponechat 4,7" displej, protože bude nadále vycházet z iPhonu 8.

iPhone 14 už s průstřelem

Apple iPhone 14 by měl přijít až na podzim roku 2022, a i on by měl změnit design výřezu – tedy alespoň co se modelů Pro týče. Ten by se měl změnit v jednoduchý průstřel, přičemž Face ID by mohlo být skryto pod displejem, podobně jako to ukázala značka ZTE. Kamera by měla dostat automatické ostření.

Kuovy předpovědi sahají až do roku 2023. Apple prý představí iPhone, který bude mít skener otisků prstů přímo v displeji a jeden z jeho fotoaparátů by mohl poskytnout periskopové přiblížení. Měla by se zde odehrát i razantní změna designu, displej přijde o rámečky.