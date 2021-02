Spekulace: Příští iPhony mají mít 120Hz displej s funkcí always-on

Stále zapnutý, neboli always-on displej, podporují většinou vyšší modely smartphonů s OLED displejem. Dosud to je ovšem výsada pouze zařízení s Androidem. Apple se zatím u svých iPhonů k této funkci nepřiklonil, zřejmě kvůli tomu, že výdrž baterie by nebyla uspokojivá. U hodinek Apple Watch Series 5 a 6 už s ní ale zkušenost má.

Změna by měla přijít s novou generací jablečných telefonů letos na podzim. Podle portálu AppleInsider.com by podobně jako na telefonech s Androidem mohly na displeji nových iPhonů trvale svítit hodiny a stav nabití baterie. Notifikace v podobě řádků s ikonami by údajně měly vyskakovat pouze na malou chvíli, tedy podobně jako v současnosti, když se při přijetí zprávy na chvíli rozsvítí displej.

Apple poprvé použije nový typ úsporného LTPO OLED panelu, který umí dynamicky měnit obnovovací frekvenci podle typu zobrazeného obsahu. Díky tomu bude možné zavést funkci always-on a zároveň nárazově využít obnovovací frekvenci až 120 Hz. Tento displej bude zřejmě určen pouze pro vyšší modely Pro, nižší iPhony zřejmě setrvají u klasického 60Hz OLEDu.

Via: Engadget.com