Se smartphonem přímo součástí zápasu. Naskenujte svého avatara a hrajte za oblíbeného hráče NBA

Sportovní přenosy ve smartphonech brzy obohatí propojení s virtuální a rozlišenou realitou. Zřejmě nejdále je v tomto ohledu americká NBA, která na veřejnosti úspěšně demonstrovala ukázku tvorby vlastního avatara, který bude moci v televizním přenosu nebo v ukázce konkrétní akce zastoupit vámi vybraného hráče. A, i když to na papíře možná nevypadá až tak skvěle, v reálu je funkce už teď na velmi vysoké úrovni. Do smartphonů se dostane v některé z budoucích aktualizací aplikace NBA Live.

Začíná se skenováním, pokud se tedy budete chtít zvěčnit v podobě avatara, bude vás muset naskenovat někdo ve vašem okolí. Je třeba za dobrého osvětlení naskenovat celou vaši postavu, a to ze všech stran. Ke skenování byl použit iPhone se 3D skenerem LiDAR, ruce je třeba celou dobu držet v mírném odstupu podél těla.



Po naskenování sebe sama si jednoduše zvolíte hráče na palubovce, kterého chcete nahradit

Následně byla v rámci ukázky k dispozici jedna úspěšná akce zakončená košem, ve které bylo možné vybrat si hráče, kterého chcete „nahradit“ svým avatarem. Po kliknutí se do záběru skutečně dostane celá vaše postava, která se chová podobně, jako původní hráč. A to včetně grimas tváře, vypláznutí jazyka, apod. Na videu níže můžete vidět, jak to celé dopadlo...

Úspěšná ukázka pro další sporty

Rozšířená a virtuální realita tak může pomocí smartphonů vtáhnout fanoušky daleko více do děje. Na hřiště můžete poslat „sebe sama“, a dívat se, jak vám to jde. NBA na celém konceptu zatím stále pracuje, takže ještě nevíme, kdy se funkce dostane do běžně dostupné verze aplikace NBA Live. A zatím netušíme ani to, zda bude skenování omezené jen na iPhony, které mají pokročilý 3D skener, nebo se dostane i na Androidy, u nichž samostatné skenery často chybí.

Ukázka tvorby avatara v aplikaci NBA Live:

Ve finále by však váš avatar neměl být k dispozici jen u replayů, ale rovnou v živém vysílání. Pokud se to uchytí a fanoušky to nadchne, můžeme se připravit na to, že obdobně by vás do do děje brzy mohla vtáhnout třeba i NHL nebo evropská Liga mistrů.

Zdroj: NBA