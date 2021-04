Spotify Car Thing vypadá jako smartphone křížený s autorádiem, ale umí jen jednu věc

Švédská hudební služba se vrhá na vlastní hardware. Prvním elektronická novinka od Spotify se jmenuje Car Thing, protože je to zkrátka „věc do auta“. Vypadá jako chytrý telefon, přehraje písničky, ale zároveň to podle Spotify není náhrada autorádií nebo komplexních infotainment systémů.

Aby také ano, když umí pouze pouštět hudbu nebo podcasty. Cílem Spotify bylo vytvořit zařízení, pomocí něhož bude poslech v autě co nejjednodušší. Car Thing disponuje čtyřpalcovým dotykovým displejem, hlasovým ovládáním („Hey, Spotify!“), kolečkem a čtyřmi tlačítky s nastavenými funkcemi či playlisty.

Zařízení je tak hloupé, že mu chybí i vlastní modem pro připojení k internetu, spoléhá se na hotspot v mobilu. Nemá vlastní reproduktor, takže se musí přes vstup (AUX) nebo Bluetooth připojit ke skutečnému autorádiu. Napájení si bere pomocí USB. V balení je kabel, adaptér do zapalovače i držák do auta.

Car Thing je dálkový ovladač nebo spíš brána do světa Spotify. Jako by si i ve Švédsku uvědomili, jak bizardní zařízení vyrobili, novinku vyrábí v omezeném množství a testují ji jen v USA, kde ji vybraní uživatelé tarifu Premium mohou získat zdarma. Ostatní, pokročí-li Car Thing do ostrého prodeje, budou muset zaplatit 80 dolarů.