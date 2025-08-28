Spotify poleze do zelí Messengeru. Populární hudební služba přidává funkci posílání zpráv

Oblíbená hudební služba Spotify zavádí novou funkci, díky které si uživatelé budou moci posílat písničky, podcasty a audioknihy přímo v aplikaci. Nová funkce se jmenuje Messages a funguje podobně jako běžný chat v komunikačních mobilních aplikacích.
Doposud na Spotify nebyla možná přímá interakce mezi uživateli. Mohli si pouze navzájem sdílet playlisty nebo sledovat svůj výběr hudby. Nově si budou moci psát přímo v samotné aplikaci Spotify. Stačí při poslechu skladby kliknout na tlačítko „sdílet“, vybrat kamaráda ze seznamu a například mu poslat píseň. Příjemce pak může sám odpovědět textovou zprávou nebo emoji.
Nejde o náhradu klasických messengerů
Spotify nicméně nemá ambice naplno nahradit chatovací služby typu Messenger nebo WhatsApp. Chce jen využít toho, že uživatelé provedou v úhrnu milion sdílení obsahu za měsíc a teď už nebudou muset posílat svoji oblíbenou hudbu přes jiné aplikace (např. Instagram, WhatsApp), ačkoli i sdílení do nich zůstane normálně zachováno.
Posílání zpráv přes Spotify bude fungovat pouze mezi lidmi, kteří spolu už dříve nějak interagovali. Například sdíleli hudbu, vytvářeli společné playlisty nebo používají rodinné účty. Aplikace sama navrhne, komu lze zprávy posílat. Každý uživatel si může vybrat, od koho chce zprávy přijímat. Pokud někomu pošlete zprávu poprvé, druhá strana si může vybrat, zda zprávu přijme nebo odmítne.
Messages budou postupně dostávat uživatelé po celém světě. Fungovat bude jak na bezplatných, tak placených účtech. Zatím je funkce dostupná pouze v mobilní verzi aplikace. Spotify slibuje, že všechny zprávy jsou chráněné šifrováním, což znamená, že je nikdo jiný nemůže přečíst. Systém také automaticky kontroluje zprávy, zda neobsahují nevhodný obsah.
Zdroje a další informace: TZ Spotify