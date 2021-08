Spotify pro Wear OS už umí přehrávat offline hudbu. Jak funkci nastavit?

Spotify vydalo pro hodinkový systém Wear OS očekávanou aktualizaci, ve které si můžete na dřívějších i nových hodinkách s operačním systémem od Googlu konečně vychutnat streamovanou hudbu ze Spotify v offline podobě. Prvním krokem je stažení nové verze aplikace Spotify, což učiníte přímo z obchodu Google Play v hodinkách. My jsme si funkci konkrétně nastavili u Galaxy Watch4 od Samsungu, a samozřejmě se počítá s tím, že máte aktivované Premium. V opačném případě totiž offline přehrávání nemáte k dispozici.

Po stažení je třeba hodinky spárovat s telefonem. Pokud máte Spotify i ve smartphonu, stačí stisknout jedno tlačítko, a máte hotovo. Alternativně je třeba přejít na web spotify.com/pair, přihlásit se ke svému účtu a zadat párovací kód. Proč ale dělat věci složitě, když to jde jednoduše jediným kliknutím?

Jakmile máte hotovo, můžete si spustit hodinkovou aplikaci, která přejímá všechny vaše uložené playlisty, mixy a další nastavení. Jenže, při prvním spuštění v aplikaci chybí možnost stahovat hudbu do offline režimu. Je třeba přejít do nastavení, resp. otevřít nabídku posledních spuštěných aplikací, a Spotify na hodinkách natvrdo ukončit. Při opětovném spuštění se vám na druhé záložce objeví položka Staženo. Která je však zatím prázdná.

Jak na offline přehrávání ze Spotify u Wear OS:

Hodinky totiž nijak nereflektují hudbu, kterou jste si stáhli do telefonu pro offline poslech, ale musíte si ji do hodinek stáhnout samostatně. Stačí vyhledat denní mixy, hotové nebo vlastní playlisty či epizody podcastů, u nichž se vám zobrazí položka Stáhnout do hodinek. Stažení probíhá přes Wi-Fi hodinek nebo aktuální datové spojení telefonu (Wi-Fi nebo data). Správu veškerého staženého obsahu najdete v sekci Staženo, kde můžete jednotlivé položky vidět a selektivně promazávat. Nikde se však nedozvíte, jakou část interní paměti zabírá offline muzika ze Spotify.

A je tu i další drobný zádrhel. I když mají hodinky vlastní reproduktor, Spotify hudbu pustíte jen do připojených Bluetooth sluchátek. Alternativně se může hudba linout z telefonu a zápěstí se stane jen dálkovým ovladačem. Funguje to ale i naopak. Hudbu přehrávanou ze sluchátek můžete na dálku ovládat z telefonu, případně můžete zvukový výstup přesměrovat z hodinek (resp. ze sluchátek) zpět do vašeho telefonu.