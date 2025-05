Spotify vylepšilo frontu poslechu. Navrch přidává správu a vytváření playlistů pomocí umělé inteligence

Spotify oznámilo vylepšení své mobilní aplikace, přičemž změny nebudou skokové, ale budou přibývat postupně. První novinka cílí na prémiové uživatele. Vylepšená funkce Fronta poslechu dostane nový zjednodušený design a bude zahrnovat ovladače pro náhodné a chytré náhodné přehrávání, pro opakování a pro poslech hudby před spaním. Jakmile přehrávání skladeb z fronty skončí, ukáže vám Spotify další doporučované skladby. V Nastavení pak bude možné rychle zapnout automatické přehrávání a chytré náhodné přehrávání.



Spotify si připravilo řadu novinek pro svou mobilní aplikaci

Tlačítkem plus v pravém spodním rohu mobilní aplikace je možné rychle vytvořit playlist, a to buď zcela vlastní, nebo společný playlist s přáteli, které pozvete k editaci. Dále můžete vytvořit společný mix, který poskytuje sdílená doporučení na základě všech vašich společných hudebních chutí. Na vybraných trzích bude možné vytvořit ještě společný „jam" pro poslech v reálném čase s přáteli a také AI playlist, který má podle Spotify přetvořit „vaše kreativní nápady" do playlistů. Ale to je jen marketing - AI vytvoří playlisty podle textového promptu, v němž popíšete, co byste chtěli poslouchat. A tím to začíná i končí.

Tlačítko Tvoje knihovna, ve které najdete své playlisty a oblíbené skladby, najdete uprostřed spodní lišty. Když se přes tuto funkci dostanete k playlistům, bude v horní liště k dispozici rychlá správa pro jejich vytvoření, třídění nebo editaci. Jedním tlačítkem bude možné oblíbené skladby rychle uložit do playlistu. Tato funkce však bude dostupná jen v sedmi zemích světa, a očekává se, že se relativně brzy rozšíří i do dalších států.