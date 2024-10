Spotify vytvoří účtům Premium offline playlist. Do letadla už nemusíte předem stahovat oblíbenou hudbu

Hudební streamovací síť Spotify konečně myslí i na nás zapomnětlivce. Když vyrážím na cesty, často až v letadle přicházím na to, že jsem si do offline režimu nestáhl žádný seriál z Netflixu ani oblíbenou hudbu. Nová funkce Spotify to však zvládne za vás. Stačí mít aktivní prémiové předplatné, jehož součástí je nová funkce Offline Backup.



Spotify má nový offline playlist pro předplatitele. Hodit se bude třeba tehdy, když si do letadla zapomenete stáhnout hudbu pro offline režim

Funkce Offline Backup dává dohromady budoucí skladby ve vašem online playlistu společně s těmi, které jste nedávno poslouchali. Výsledkem je snadno přístupný offline playlist, který bere v potaz i skladby uložené na telefonu, které pravidelně posloucháte (alias cache). Offline Backup se navíc průběžně přizpůsobuje žánrům hudby, náladě nebo umělcům, které vyhledáváte. A pokud nasednete třeba do letadla (nebo budete v jiných místech, které je dlouhodobě nebo právě teď bez datové konektivity), hudba ze Spotify se bude díky této funkci neustále přehrávat.

Když potřebujete offline playlist

Offline Backup se objeví automaticky na úvodní obrazovce Spotify, jakmile jste offline. A to za předpokladu, že jste v poslední době poslouchali alespoň pět skladeb a máte aktivní funkci pro offline poslech. Pokud ji zapnutou nemáte, učiníte tak přes Nastavení – Úspora dat a režim offline. Složku Offline Backup si navíc můžete přidat přímo do své knihovny pro rychlý přístup. Oproti běžnému offline poslechu nemusíte skladby ručně stahovat, ale necháte vše na automatice.



Domovská stránka Spotify, když máte internetové připojení (vlevo), a když jste najednou bez něj (vpravo)

Offline Backup je součástí nejnovější verze aplikace Spotify, a to pro uživatele na platformách Android a iOS (včetně režimů Android Auto a Apple CarPlay) po celém světě. Aktivovat ji však mohou jen ti, kteří využívají prémiové předplatné.

Podobnou funkci už přitom nabízejí i další mobilní streamovací služby. YouTube Music už od roku nabízí Chytré stahování, což je automaticky stahovaný playlist až 200 skladeb, které jste si nedávno pustili. V úvodu zmiňovaný Netflix dokáže do paměti telefonu od roku 2021 automaticky stahovat další seriály podle toho, co jste sledovali. Funkce se jmenuje Stahujeme pro vás, a musíte si ji ručně zapnout v nastavení.

Zdroj: Spotify