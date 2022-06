Správce hesel od Googlu můžete mít nově přímo na ploše telefonu. Stačí těchto pár kroků

Každý uživatel Androidu nebo prohlížeče Chrome od Googlu zná jeho integrovaný správce hesel. Ten dovolí pod Google účtem ukládat přihlašovací údaje, hesla a další informace, abyste je měli stále u sebe. Díky funkci automatického doplňování za vás navíc systém nebo aplikace sama údaje doplní tam, kde budou potřeba.



Správce hesel je v Androidu skrytý v nastavení. Nově jej však můžete přidat na plochu. Stačí se držet těchto kroků.

Zatímco v Chromu je správce hesel poměrně dobře přístupný, na Androidu není jeho umístění zrovna nejpovedenější, a spousta uživatelů pořádně ani neví, kde by jej měla hledat. Není totiž dostupný jako samostatná aplikace, ale je složitě ukrytý v nastavení telefonu. Nyní však Google na Androidu přišel s praktickou vychytávkou, která dovolí správce hesel přidat přímo na plochu.

První předpokladem ale je, že máte nainstalovanou poslední červnovou verzi služeb Google Play z 13.6. Poté musíte do Nastavení telefonu, kde hledejte sekci Soukromí (Privacy), na některých nadstavbách ji najdete i jako Ochrana soukromí. Zde sjeďte dolů na možnost: Automatické vyplňování od Googlu. To vás přesměruje do prostředí nastavení Googlu, kde zvolíte sekci Hesla.



Správce hesel pak budete mít vždy po ruce přímo na ploše.

Nyní jste se dostali do samotného správce hesel, kde si můžete projít všechny přihlašovací údaje, které máte pod svým účtem uložené. Kliknutím na ikonku nastavení v pravém horním rohu se ale dostanete do rozšířených možností. Pokud máte poslední verzi služeb Googlu, přibyla zde nová položka přidání zkratky na plochu. Jakmile tak učiníte, dostanete se do správce hesel na jedno kliknutí.

Via: 9To5Google