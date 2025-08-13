Srovnali jsme skládací Samsung a Honor. Všechno není jen o tenkém těle, někdy rozhodují i maličkosti

Ve světě skládacích hybridů panuje velká konkurence, jenže ne všechny značky si troufnou s telefony zamířit i do Evropy. Zřejmě málokdy se nám však objeví příležitost porovnat si konkurenty, kteří k sobě snad ani nemohou mít blíže – Samsung Galaxy Z Fold7 a Honor Magic V5. Telefony jsou si tak blízko, že se výrobci přetahují o to, kdo má na trhu tenčí skládačku, a jak ji vlastně jednotlivé značky měří.
Samsung Galaxy Z Fold7 (vlevo) vs. Honor Magic V5 (vpravo)
My se zaměříme na důležitější a praktičtější věci. Jak se oba telefony používají a mají něco, čím převyšují svého konkurenta?
Design a skládací konstrukce
Tenké tělo s jedním velkým „ale“. Oba skládací telefony mají tloušťku kolem 8,8 a 8,9 mm – zatímco Samsung si u tloušťky trochu přidává, Honor trochu ubírá. U Honoru je nejtenčí bílá verze, my jsme však na testování dostali zlatou, kterou srovnáváme s modrým Galaxy Z Fold7. Když se na to podíváme realisticky, při této tloušťce je úplně jedno, jak jsou na tom telefony s tloušťkou na papíře. Ani při přímém srovnání není v tloušťce obou telefonů vůbec žádný rozdíl. Pocitově se mi lépe držel Fold, možná za to mohou ostřejší rysy nebo třeba to, že v zavřeném stavu je displej o něco užší než u Honoru.
Vnitřní displeje testovaných skládacích hybridů
Otázka otevírání je však úplně něco jiného. Zatímco Fold jsem měl často problém otevřít (stačí i zpocené prsty), protože se u krytů nebylo o co zachytit, Honor s lehce vyprofilovanými hranami jde otevřít daleko snadněji. Možná s tím má co dočinění i tuhost pantu. Samsung je za mě možná až příliš tuhý, ale čekám, že se časem trochu vychodí. Je to možná i proto, že se počítá s tím, že jej můžete používat i v polorozevřeném stavu. Jenže na to je přizpůsobený i Honor, který se při zavírání ochotněji zavře. U Samsungu musíte vynaložit trochu více síly.
Tloušťka obou telefonů je pod 9 mm
K tloušťce pantu není co dodat – tady jsou na tom telefony prakticky stejně a mají i podobné umístění bočních ovladačů. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych mít na telefonu o něco vystouplejší regulátory z Honoru a zapuštěné vypínací tlačítko se čtečkou otisků prstů z Foldu. Výška tlačítka při přiložení prstu je u Honoru znát, u Foldu je odemykání příjemnější. U obou telefonů je ale na vysoké úrovni a odemyká při prvním přiložení prstu, aniž byste museli stisknout tlačítko. Toto chování je nutné u Samsungu nejprve nastavit, a Samsung občas nepochopitelně odmítal rozpoznání mého prstu. To se mi u Honoru nestalo.
Každý má rozdílný přístup k fotoaparátům
V čem ale Samsung prohrává na plné čáře, je horší vyváženost telefonu v ruce a také na stole. Honor je pocitově trochu těžší, ale má díky vycentrovanému fotomodulu lepší těžiště. Ano, fotoaparát vyčnívá daleko více než u Samsungu, který jej má na straně. Jednotlivé objektivy jsou navíc vystouplé samostatně a mezi ně rychle sedají smítka prachu, která jen tak nevyčistíte. Jen když píšu na klávesnici počítače a mám telefon od sebe půl metru, při každém stisku klávesy se rozkolébá. Asi jsem ještě neviděl telefon, který by se na stole kolébal tak extrémně. Je totiž zapřený o levý zadní roh a o spodní fotoaparát u zadního fotomodulu.
Honor má v námi testované variantě zdobnější pant, tloušťka obou je ale exkluzivní
Honor drží na stole pevněji i v rozevřeném stavu, což platí i pro Samsung. Ten se však v některých případech viditelně neotevírá na plných 180° (někdy mu jeden až dva stupně schází), což je na vrub použitého lepidla. K plnému rozevření mu můžete pomoci ručně nebo počkat, až displej při delší době v zavřeném stavu trochu sedne. Je to ale jen něco pro detailisty, nepřikládal bych tomu žádný větší důraz.
Oba telefony mají exkluzivní tloušťku
Totéž platí i pro zvuk při dovření. Samsung je hlasitější, Honor tišší a celkově příjemnější. Občas se však z pantu ozve „chroupavý“ zvuk a další složení jsou úplně potichu, u Samsungu zase pokaždé slyšíte pohyb částí v pantu. Oba skládací telefony mají různé přístupy a, abych se přiznal, sám nevím, co je lepší. Zvýšená odolnost (IP58) je u Honoru vyšší než u Samsungu (IP48) – telefon tedy není zcela odolný vůči prachu, ale celkově je odolnější, což může v určitých případech hrát roli. Třeba díky přenášení v kapse, kdy mají nečistoty tendenci dostávat se do oblasti pantu a posléze i mezi displejové části v zavřeném stavu.
Základní krabice obou telefonů se rozměry i obsahem velmi liší
Fold 7 od Samsungu má podstatně menší krabičku, od které neočekáváme vůbec nic. Kromě telefonu přepravovaného v rozevřeném stavu s krycí fólií dostanete oboustranný USB-C kabel a také špendlík pro vytažení bočního šuplíku. Honor Magic V5 má daleko větší krabici, kde však navíc dostanete jen kryt, který přicvaknete na zadní stranu telefonu. Místo pro nabíječku by se zde určitě našlo, naše krabička je však jen vystlaná papírovými záslepkami. A ani předobjedávky nenasvědčují, že by měl mít telefon v krabičce 66W adaptér.
Vnější a vnitřní displeje
Skoro jako ze stejného těsta. Vnější displeje jsou na tom hodně podobně, oba umožňují pohodlné „smartphonové“ ovládání v zavřeném stavu. Uživatelům s menšíma dlaněma je možná vhodnější užší displej Foldu, ale širší displej Honoru zase oceníte při psaní textovek. Jeho displej má úhlopříčku 6,43 palce a rozlišení 2 376 × 1 060 pixelů, u Samsungu pak 6,5" a rozlišení 2 520 × 1 080 pixelů. Displej Foldu má poměr stran 21:9 (u Honoru je to 20:9) a nepatrně se liší ve svítivosti. U Foldu jsme naměřili až 1 474 nitů, u Honoru 1 100. U obou však na přímém slunci vše bez problémů přečtete.
Fold7 vlevo, Magic V5 vpravo
U Samsungu jej chrání sklo Gorilla Glass Ceramic 2 (Armor 2 by bylo daleko užitečnější, protože by eliminovalo odlesky), Honor má odolné sklo NanoCrystal Shield, na němž je ještě od výroby umístěná fólie. I přesto, že jsem telefon nosil v kapse, schytala několik škrábanců, ale její odolnost je daleko nižší než u skla níže.
I vnitřní skládací displeje jsou si hodně podobné
Vnitřní displej Honoru má úhlopříčku 7,95 palce a rozlišení 2 352 × 2 172 (poměr stran 9,7:9), Samsung využívá 8" displej o rozlišení 2 184 × 1 968 pixelů (poměr stran 10:9). Zatímco při rozevření Honoru máte před sebou displej orientovaný na šířku (rozměr cca 14,9 cm na šířku × 13,7 cm na výšku), Samsung musíte na šířku otočit. Displej je totiž ve výchozím stavu orientován na výšku – 13,6 cm na šířku a 15 cm na výšku.
Fold má displej spíše hranatý, Magic zase spíše zakulacený
U obou si můžete barevně upravit barevné režimy a nastavit teplotu bílé, respektive intenzitu odstínů RGB. Jas displeje od Honoru jsme naměřili až 1 334 nitů, u Samsungu pak 1 474 nitů. Barevné preference se budou lišit mezi uživateli, měření však ukázala, že barevné křivky obou displejů jsou u režimu Normální/Přirozený a Živý prakticky srovnatelné. Samsung jen možná u obou lehce vyzdvihuje zelenou a červenou na úkor modré, což je pro něj typické.
První řádek – Přirozenný a Živý režim u vnějšího displeje Foldu (vs sRGB a posléze vs DCI-P3), na druhém řádku to stejné u vnitřního displeje
Hlavním rozdílem u vnějších a vnitřních displejů je vizuálně počet barev. Honor nabízí miliardu barevných odstínů a barevnost se mi logicky více líbí u čínského skládacího telefonu. Liší se však i míra zakulacení rohů. Samsung je spíše hranatější, Honor je více zakřivený. Inzerovaný jas 5 000 nitů u Honoru a 2 500 nitů u Samsungu je samozřejmě bodový a pro účely tohoto srovnání (i běžného používání) zcela zbytečný. Jas u obou displejů je dostatečný pro používání i na přímém slunci, byť mě měření samotné překvapila. Při používání bych daleko větší jas přiřkl Honoru, jenže za vším může být i typ krycí fólie. Největším problémem u obou jsou pak otisky a zbytková vlhkost z prstů na displeji, které nejvíce znesnadňují čtení z vnitřního displeje.
První řádek – Normální a Živý režim u vnějšího displeje Honoru (vs sRGB a posléze vs DCI-P3), na druhém řádku to stejné u vnitřního displeje
U vnitřních displejů má Samsung tenčí okrajový rámeček i méně vystouplou „zarážku" v místě na hraně setkání obou displejových dílů. Honor má zase rámečky širší a zarážky více vystouplé. Na první pohled je vidět, že ke skládání mají oba výrobci odlišný přístup. Samsung sice díky užšímu pantu sklad v displeji mezigeneračně výrazně snížil, u Honoru je však překlad stále o něco méně výrazný – a to jak vizuálně, tak pohmatem. U obou displejů je to však aktuálně to nejlepší, co mohou skládací telefony (v Evropě) nabídnout, a na oba je radost pohledět.
Nastavení zobrazení u Samsungu Galaxy Z Fold7
Ano, u obou je použitý nepopulární průstřel, který často zapadne do sledovaného obrazu, když si zobrazení otočíte na šířku. Téměř čtvercové vnitřní displeje navíc působí hodně „nemoderně", protože dnešní doba preferuje širokoúhlé zobrazení. Při sledování streamů nebo videí tak velkou část displejové plochy vyplní černé pruhy (černá = vypnutý pixel), takže by se dalo říci, že obraz na vnějším displeji není o moc větší než u aktuálních topmodelů s velkými displeji. U skládacích telefonů je ale důraz na multitasking – u obou můžete při focení nebo sledování videí na druhé polovině dělat něco jiného, například prohlížet dříve vyfocené snímky nebo komentáře uživatelů u videa.
Nastavení zobrazení u Honoru Magic V5
Všechny displeje jsou typu LTPO s obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. U Samsungu je asi největší ztrátou dotykové pero S Pen, jehož dotyková vrstva se do celé konstrukce už nevešla. Jenže Honor stylus stále podporuje, a to nejen na vnitřním, ale také na vnějším displeji. K zapůjčení jsme jej bohužel nedostali, ale bude se prodávat samostatně. Už jen kvůli tomu může v očích dřívějších uživatelů Foldů výrazně stoupnout. To platí i o citlivých jedincích na takzvané PWM dimming, což je technologie pro snižování jasu. Fold7 má frekvenci 480 Hz, zatímco Honor využívá frekvenci 4 320 Hz.
Hardware
Špičkový čipset, ale rozdílné chování. Oba telefony jsou osazeny nejvýkonnějším procesorem Snapdragon 8 Elite. Samsung jej má přetaktovaný, Honor má běžnou verzi tohoto 3nm procesoru. V obou případech na něj navazuje 12 nebo 16 GB operační paměti. Při zátěži se teplotně oba telefony ve stress testu dostávají přes 43 °C – Honor topí nejvíce v oblasti fotomodulu, Fold zase vpravo od fotomodulu. Při běžném hraní však není zahřívání až tak výrazné.
Antutu, benchmark paměti a Geekbench u Samsungu
Výkon u obou telefonů je špičkový, teplotně je však u obou velký rozdíl. Zatímco Samsung hned po půl minutě snižuje výkon výrazně a poté stabilně klesá, Honor má dva menší „schody" a končí u 80 % výkonu. Teplotně je na tom lépe Honor. Co se týká plynulosti, oba telefony měly rozdílnou paměťovou konfiguraci. Samsung jsme měli zapůjčený v konfiguraci 12 + 256 GB, Honor ve verzi 16 + 512 GB. Prostředí bylo u obou telefonů svižné, rychlejší paměti měl téměř ve všech měřených parametrech Samsung. Jenže to běžný uživatel vůbec nemá šanci ani postřehnout.
Antutu, benchmark paměti a Geekbench u Honoru. Výsledek se nám ale nezdá, protože má telefon v testu podezřele nízké skóre (i po opakování testu)
Telefony mají bohatou konektivitu v čele s 5G sítěmi nebo s NFC, spojí se s dalšími zařízeními ve svém ekosystému, s Windows a umožňují platit přes NFC. Honor má navíc v zadním fotomodulu infraport pro ovládání domácí elektroniky (například televize od Samsungu), Samsung má zase UWB pro identifikaci například lokátoru Smart Tag 2 v prostoru. Fixace GPS byla u obou telefonů velmi rychlá, stejně tak byla dobrá i citlivost na Wi-Fi na okraji sítě. U obou funguje rychlý Quick Share, který Honor doplnil i některými dalšími funkcemi pro rychlou komunikaci se zařízeními vlastní značky. Při kabelovém spojení s počítačem se oba načítají jako externí zařízení.
Wild Life Extreme Stress Test a pokles výkonu v závislosti na teplotě (první dva screeny Samsung, další dva Honor)
Díky úzkému profilu není žádný z telefonů navržený výslovně pro poslech hudby. Co do hlasitosti je na tom lépe Honor, tím, co se line ze stereoreproduktorů, mě však více zaujal Samsung. Zvuk je plnější a není tak plochý, basy jsou u obou relativně nevýrazné, ale od tenké konstrukce s minimálními rezonančními komorami se to dalo čekat. Ano, na poslech hudby si u obou určitě připojíte sluchátka a ve hrách vám hudební doprovod bude bohatě stačit takový, jaký je, ale kvalitou se přikláníme ke zvuku Samsungu. U obou si jej upravíte ekvalizérem a zvukovými režimy, jenže u Honoru překvapivě jen po připojení sluchátek.
U Honoru si zvuky upravíte jen s připojenými sluchátky
Možná je to proto, že Honor má reproduktory na obou dílech umístěné do úhlopříčky, z nichž nejde vykouzlit prostorový efekt. U Samsungu jsou při čelním pohledu na horní a spodní části levého displejového dílu, a když jej otočíte o 90 stupňů na šířku, máte reproduktor vlevo i vpravo, s čímž se dá slušně pracovat. Abyste je při hraní nezacpávali prstem, můžete Fold pootočit o dalších 180°, aby nebyl jejich výduch utlumený vaší dlaní.
Nastavení zvuku u Samsungu
U baterie však panují velké rozdíly. 5 820mAh křemíková baterie na straně Honoru vypadá o dost lépe než 4 400mAh akumulátor na straně Samsungu. Při běžném používání (bez natáčení videí a hraní her) dostal Honor zhruba na dva dny na jedno nabití, u Samsungu to bylo maximálně den a půl. Na tak velký rozdíl v kapacitě jsem asi čekal větší rozdíl ve výdrži. Jenže Magic V5 nejen vydrží déle, ale také se rychleji nabíjí. S rychlou 66W nabíječkou to zvládne už za 50 minut, Foldu při maximálním výkonu 25W trvá o půl hodiny déle. Honor má i daleko rychlejší bezdrátové nabíjení (50W vs. 15W), budete k němu ale potřebovat speciální nabíjecí podložku.
Historie baterie u Samsungu a u Honoru
Z hlediska dlouhodobého používání co se týče zbytkové kapacity baterie je na tom lépe Samsung. Jeho baterie si udrží minimálně 80 % původní kapacity baterie až po 2 000 nabíjecích cyklech. U Honoru je tento pokles po 1 200 cyklech. U Samsungu i u Honoru se o baterii dozvíte bližší detaily (počet cyklů, datum výroby a prvního použití).
Software
Dvě povedené grafické nadstavby. Software je hodně individuální. Pokud přecházíte od Honoru nebo Huawei, budete jako doma, to stejné platí i o uživatele Samsungů. Když se to vezme kolem a kolem, jsou na tom nadstavby One UI 8 od Samsungu a MagicOS 9 od Honoru hodně podobně. Do srovnání vůbec nezahrnuju vliv toho, že Samsung už běží na nejnovějším Androidu 16, zatímco Honor si musí počkat na aktualizaci. Je to podoba samotného prostředí, logika, přesnost, rychlost a přehlednost ovládání, která je někdy lehce na straně Samsungu, někdy na straně Honoru
Nadstavba One UI 8
U Honoru je třeba více úprav. Musíte začít fontem, který je na telefon příliš velký a záměrně mu ubírá počet zobrazených položek na displeji. Ztenčit musíte i tučné písmo, u dotykových ovladačů musí praváci přepnout zpětnou šipku zleva doprava. Ovladače jsou však na můj vkus až příliš blízko okraji vnitřního displeje. Ano, můžete si je dát třeba i na prostřední část lišty, přesto ovládání není bez nastavování tak komfortní jako u Samsungu. Na druhou stranu, co chcete, to si u obou nadstaveb detailně nastavíte.
Nadstavba Magic OS 9
Uznávám, že uživatelské prostředí může být svázáno s různými uživatelskými preferencemi, a pokud jste dříve používali Honor, může vám být jeho nadstavba bližší. Neustálé dotazování na souhlasy, trochu chaotické nastavení nebo práce s notifikacemi – to vše má One UI za mě vyřešeno možná trochu lépe. U Honoru jsem si zvykal na přeplněnou horní lištu, aniž bych v ní měl jakoukoliv notifikaci, či odmítání notifikací, které nejde jen tak odhodit do stran. Musíte ji posunout a stisknout ikonu popelnice nebo ji posunout ještě jednou. A podobných drobností by se našlo spousta. Věřím však, že ve většině případů jde jen o uživatelské preference.
Na druhou stranu musím u Honoru pochválit míru personalizace, gesta a bezdotykové ovládání pro hračičky. Podobu systému si upravíte k obrazu svému, a to sebemenších podrobností.
Galaxy AI, nastavení skládacích zařízení, mazání zvuku a klávesnice
Ovládací centrum je u Honoru oddělené od notifikací, ale u Samsungu se obě sekce dají sloučit. Oba telefony podporují spoustu gest a různých režimů včetně provázanosti s vlastními účty, které otevírají další funkce v telefonu. Funkce pro zobrazení více aplikací najednou, práci v oknech, rozdělení systému na pracovní a soukromou část – to vše splňují oba do puntíku. Honor má o něco lépe vylepšenou interakci s aplikacemi při otevření a zavření, chování aplikací si upravíte, jak chcete. Při zavření aplikace třeba na vnějším displeji ještě chvíli zůstává – co kdybyste s ní ještě chtěli pracovat
Honor AI, nastavení skládacích zařízení, detekce Deepfake a klávesnice
Samsung i Honor mají ucelené funkce pro umělou inteligenci. Galaxy AI s přispěním Googlu na jedné straně, Honor AI s přispěním Googlu na straně druhé. Ani u jednoho z telefonů není problém práce s textem, překlady ani přesuny obsahu pro účely sdílení. U záznamu češtiny nelze v poznámkách převést mluvené slovo do textu v obou telefonech, protože češtinu nepodporují. Honor má navíc třeba detekci Deepfake při videohovorech, dopočítání okrajů fotek nebo AI titulky, Samsung zase umí pomocí AI třeba utišit okolní ruchy při editaci videa. Základ je stejný (Circle to search, mazání objektů, práce s textem), mobilní AI se liší v detailech.
Samsung běžel na Androidu 16, Honor ještě na Androidu 15
Naopak se neliší softwarová podpora. Magic i Fold mají slíbeno od svých výrobců sedm let velkých upgradů systému a stejně dlouhou dobu bezpečnostních aktualizací. Samsung má tu výhodu, že startuje už z předinstalovaným Androidem 16 (Honor má Android 15), tudíž bude v praxi někdy za sedm let o rok déle aktuální.
Fotoaparáty
Vítězí větší variabilita a kvalitnější zoom. Oba skládací telefony mají na zádech trojici fotoaparátů. Hlavní snímač, širokáč a teleobjektiv. Protože Samsung používá jako hlavní 200Mpx snímač, musí si pro focení do blízka si musí pomáhat ostřícím širokáčem. Ten je totiž možné použít i jako makro. Ostřit umí i širokáč od Honoru, který nabízí mezi přepínač 3,5× přiblížení a jeho hlavní snímač je 23 mm oproti Samsungu se 24 mm. Rozdílem je také maximální rozlišení videí. Honor zvládne maximální 4K s 60 fps, u Samsungu je to až 8K s 30 fps.
Fotoaparáty u Galaxy Z Fold7:
- Hlavní – 200Mpx, F1.7, 1/1.3", 0,6µm pixely, vícesměrové PDAF ostření, OIS
- Širokáč – 12Mpx, F2.2. 1,4µm pixely, 120° záběr scény, Dual Pixel PDAF
- Teleobjektiv – 10Mpx, F2.4, 1,0µm pixely, PDAF, OIS, 3× optický zoom
- Vnitřní selfie – 10Mpx, 18 mm, F2.2, 1,12µm pixely
- Vnější selfie – 10Mpx, 24 mm, F2.2, 1,12µm pixely
Fotoaparáty u Honor Magic V5:
- Hlavní – 50Mpx, F1.6, 23mm, PDAF, OIS
- Širokáč – 50 Mpx, F2.0, 13mm, AF
- Teleobjektiv – 64Mpx, F2.5, 1/2,0", 70 mm, 3,5× optický zoom
- Vnitřní selfie – 20Mpx, F2.2
- Vnější selfie – 20Mpx, F2.2
Za dobrého osvětlení pořídíte oběma telefony dostatečně kvalitní fotografie, barevná věrnost je tak někde napůl mezi oběma telefony, pokud se zaměříme na přiblížené fotografie, pozorujeme více detailů u Honoru.
Uživatelské rozhraní fotoaparátu, Samsung je v horní řadě, Honor ve spodní
Zatímco u hybridního zoomu (optika + výřezy) se oba telefony zdánlivě shodují, stačí vypnout záznam pohybu a Honor se rázem dostane až na 100× zoom. Ne, už 30× přiblížení není použitelné, ale ukazuje alespoň větší variabilitu u Honoru. I když je to mazanice, má stále trochu větší kvalitu než u Samsungu. Tradiční focení měsíce zvládá lépe Honor, Samsung jeho strukturu ukáže až v posledním kroku zoomu.
Samsung Galaxy Z Fold7 - hlavní snímač, širokáč a 3× optický zoom
Honor Magic V5 - hlavní snímač, širokáč a 3,5× optický zoom
Lepší kvalita se nám zdá i v noci, scény jsou více probarvené, teplota barev je však stále někde napůl. Jenže, v některých detailech má navrch Samsung, v jiných Honor. Oba si pomáhají delší expozicí a tak umožní třeba prosvětlit hvězdnou oblohu nebo ulici.
Samsung Galaxy Z Fold7 - hlavní snímač, širokáč a 3× optický zoom, noční obloha
Honor Magic V5 - hlavní snímač, širokáč a 3,5× optický zoom, noční obloha
Samsung má na focení detailů samostatný režim a aktivuje makro automaticky, když hlavní snímač nedokáže zaostřit. U Honoru je třeba přepnout na supermakro. Na skládací telefony ušly oba modely dalekou cestu, na srovnání s těmi nejlepšími to nebude, ale za výsledné fotky se v žádném případě stydět nebudete.
Další ukázkové fotografie od Samsungu:
Postupné zoomování
Další ukázkové fotografie
Ukázkové selfie
Další ukázkové fotografie od Honoru:
Postupné zoomování
Další ukázkové fotografie
Ukázkové selfie
Co do rozlišení videa je na tom Samsung lépe, ale u stabilizace vítězí jednoznačně Honor. A také v celkové kvalitě videí. Ta natočená za dne mají živější barvy, na natočená v noci daleko méně šumu.
Ukázková videa Samsung:
Ukázková videa Honor:
Závěr
Samsung Galaxy Z Fold7 a Honor Magic V5 si jsou tak blízko, že při výběru aktuálně nejlepšího skládacího hybridu mohou rozhodovat skutečně jen drobnosti. Každý telefon má trochu odlišný přístup, daný filozofií celé značky.
Zjednodušeně lze říci, že Samsung vítězí v dlouhodobé výdrži baterie, uživatelské nadstavbě a softwaru celkově. Honor má naopak náskok u rychlosti nabíjení baterie a fotoaparátů a nezapomněl ani na stylus.
U obou telefonů často rozhodují uživatelské preference nebo třeba i to, že Samsung udělal velký mezigenerační skok, zatímco Honor měl tenčí skládačky už dříve a nejde o tak obrovské překvapení.
V některých oblastech jsme byli při srovnání na vážkách – je telefon lepší jen proto, že něco dělá trochu jinak než ten druhý? Nebo proto, že můžeme být zvyklí na přístup jedné značky a druhou bychom museli používat mnohem déle a zvyknout si na ni? Nedá se na to jednoznačně odpovědět, dnes vítěze zkrátka neurčíme.
Ani cena nehraje ve výrazný prospěch jedné nebo druhé strany. Pokud nepočítáme různé zaváděcí slevy nebo krátkodobé akce, dá se konstatovat, že Samsung Galaxy Z Fold7 (12 + 512 GB) za 52 tisíc a Honor Magic V5 (16 + 512 GB) za 50 tisíc korun jsou naprosto srovnatelné telefony.
