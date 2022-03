Srovnání foťáků iPhone 13 Pro vs. iPhone SE (2022). Vyrovnaný souboj rozhodnou noční fotky

Apple iPhone 13 Pro a Apple iPhone SE (2022). Telefony z opačného cenového spektra portfolia Applu, které však spojuje podobný výkon díky stejnému procesoru Apple A15. Jak si ale telefony vedou po fotografické stránce? Rozhodli jsme se to otestovat a porovnat jejich fotoaparáty. iPhone 13 Pro stojí zhruba dvakrát tolik co iPhone SE. Bude také dvakrát lépe fotit?

Srovnání fotoaparátů Apple iPhone 13 Pro Hlavní objektiv: 12 Mpx, clona f/1.5, ohnisko 26 mm, optická stabilizace s posuvem snímače

12 Mpx, clona f/1.5, ohnisko 26 mm, optická stabilizace s posuvem snímače Ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/1.8, ohnisko 13 mm

12 Mpx, clona f/1.8, ohnisko 13 mm Teleobjektiv: 12 Mpx, clona 77 mm

12 Mpx, clona 77 mm Funkce: Deep Fusion, barevné filtry, Smart HDR 4, ProRAW, noční režim, makro režim, 4K video (až 60 fps), Dolby Vision video

Deep Fusion, barevné filtry, Smart HDR 4, ProRAW, noční režim, makro režim, 4K video (až 60 fps), Dolby Vision video Selfie kamerka: 12 Mpx, clona f/2.2 Apple iPhone SE (3. generace): Hlavní objektiv: 12 Mpx, clona f/1.8, ohnisko 26 mm, optická stabilizace

12 Mpx, clona f/1.8, ohnisko 26 mm, optická stabilizace Funkce: Deep Fusion, barevné filtry, Smart HDR 4, 4K video (až 60 fps)

První rozdíl je patrný už na první pohled. Zatímco iPhone 13 Pro nabízí trojici ohromných modulů fotoaparátů, „SEčko” si musí vystačit jen s jedním a ještě výrazně menším fotoaparátem. Je tedy jasné, že pokud to s focením myslíte vážně, určitě sáhnete raději po iPhonu 13 Pro, už jen kvůli ultraširokoúhlému objektivu s podporou působivého makro režimu a nebo teleobjektivu pro optické přiblížení scény. Tento článek se tak zaměří primárně na hlavní fotoaparát.



Ukázka denních fotek

Ten mám u obou telefonů rozlišení 12 MPx. Modelu 13 Pro však rozhodně hraje do karet větší velikost snímače i lepší clona f/1.5 proti f/1.8 u iPhonu SE. Pak ale přijde reálné používání a minimálně ve dne se rozdíly hodně stírají. Oba telefony skvěle a rychle ostří, takže snímky jsou nádherně ostré, plné detailů. Ve dne dokonce ani po výřezu fotek nepoznáte skoro rozdíl. Dokonce byly situace, kdy iPhone SE překvapivě dokázal zachytit více detailů, ač to bylo spíše výjimečně. Stejná je u obou telefonů i podpora Smart HDR 4.



Vlevo detail Apple iPhone 13 Pro, vpravo Apple iPhone SE

Co je však patrné je to, že ve výchozím stavu má iPhone SE daleko teplejší podání barev. Co je lepší, je spíše subjektivní, ale pravou je, že fotky z třináctky mají barvami blíže k realitě. I toho se však lze vyvarovat. Nenápadnou novinkou nového „SEčka” jsou totiž barevné filtry, kdy si ještě před vyfocením můžete nastavit výchozí barevné podání. Pokud vám tedy teplejší barvy nevyhovují, můžete to změnit. Nutno dodat že tato funkce je zatím na iOS dostupná exkluzivně jen u iPhonů 13 a 13 Pro a právě iPhonu SE (2022).



Srovnání nočních snímků - vlevo iPhone 13 Pro, vpravo iPhone SE

Navzdory tomu, jak moc skvěle si telefon vedl ve dne, tak o to větší zklamání přijde za tmy. Zde je totiž rozdíl propastný a je to dáno jednoduše fyzikou. Menší senzor s horší světelností zkrátka nedokáže pobrat dostatečné množství světla jako ten u iPhonu 13 Pro. Vliv na to má také rozdílná optická stabilizace. Zatímco třináctka má stabilizaci posuvem snímače, iPhone SE sází na klasiku.



Velkým rozdílem v kvalitě je pak noční režimu, který u iPhonu 13 Pro výrazně vylepšuje kvalitu snímku.

Výsledkem je, že fotky na iPhonu SE mají proti třináctce výrazně vyšší množství šumu, chybí zde detaily a celkově vypadají mnohem hůře, protože musí telefon více informací dopočítávat. Zde má alespoň proti předchozímu SEčku výhodu v podpoře Deep Fusion, které umožnil právě výkonný čip Apple A15 Bionic. I zde mají fotky daleko teplejší odstíny, takže působí nepřirozeně. To se bavím pouze o výchozím režimu. Třináctka má proti SEčku ještě navíc samostatný noční režim, který rozdíl v kvalitě ještě zvětšuje.





Apple Phone 13 Pro má proti SEčku výhodu ve více objektivech, které mu přidají další pohledy.

Drobné rozdíly poznáte určitě u selfie. Výbava čelních kamerek se totiž mírně liší. Zatímco Apple iPhone 13 Pro nabízí 12 Mpx fotoaparát, iPhone SE si musí vystačit s rozlišením 7 Mpx. V obou případech ale se clonou f/2.2 a podporou Smart HDR 4. U SEčka je tedy při přiblížení vidět o něco méně detailů, ale celkově jsou oba fotoaparáty skvěle použitelné. Rozdíl je však v ohniskové vzdálenosti, takže u iPhonu SE jsou fotky o něco více přiblížené.





Srovnání selfie iPhone 13 Pro (vlevo) a iPhone SE (2022)

Oba telefony umí samozřejmě natáčet i video. Zde platí něco podobného jako pro fotografie a opět záleží na situaci ve dne nebo v noci. IPhone SE ale kvalitou videa jednoznačně překvapil a za dobrého světla půjde jeden z nejlépe natáčecích telefonů ve své cenové kategorii. Kvalita je totiž skvělá, v přímém srovnání s iPhonem 13 Pro má i velice podobnou kvalitu stabilizace. Natáčení je u obou telefonů možné až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Jedním z hlavních rozdílů je tak akorát to, že levnější model nepodporuje natáčení v Dolby Vision.

Ukázkové video iPhone 13 Pro (4K, 30 fps):

Ukázkové video iPhone SE (4K, 30 fps):