Srovnání foťáků iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max. Novinka má navrch rozlišením, detaily i nočními snímky

V redakci se nám letos v jednu chvíli sešly poslední dvě smartphonové špičky od Applu – loňský iPhone 14 Pro Max a nejnovější iPhone 15 Pro Max. Vzhledem k tomu, že právě ve fotoaparátu mají být letos hlavní změny, rozhodli jsme se telefony podrobit přímému srovnání fotoaparátu a výsledky jsou poměrně zajímavé.

Fotoaparáty Apple iPhone 14 Pro Max Hlavní fotoaparát: 48 Mpx (výstup 12 Mpx), clona f/1.78, ohnisko 24 mm, OIS s posuvem snímače 2. gen.

48 Mpx (výstup 12 Mpx), clona f/1.78, ohnisko 24 mm, OIS s posuvem snímače 2. gen. Ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 13 mm

12 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 13 mm Teleobjektiv: 12 Mpx, clona f/2.8, ohnisko 77 mm (3× optický zoom)

Hlavním fotoaparátem je letos opět 48Mpx hlavní snímač, který spojuje 4 pixely do jednoho, ale zbylá část postprocessingu fotografie je u obou telefonů naprosto odlišná. Kouzlo tkví v metodě zvané Photonic Engine, která při stisku spouště pořídí několik různých snímků dané scény s různým nastavením a za pomocí strojového učení je spojí a vytáhne z nich maximum dat a detailů.

Fotoaparáty Apple iPhone 15 Pro Max Hlavní fotoaparát : 48 Mpx (výstup 24 Mpx), clona f/1.78, ohnisko 24 / 28 / 35 mm, OIS s posuvem snímače 2. gen.

: 48 Mpx (výstup 24 Mpx), clona f/1.78, ohnisko 24 / 28 / 35 mm, OIS s posuvem snímače 2. gen. Ultraširokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 13 mm

12 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 13 mm Teleobjektiv: 12 Mpx, clona f/2.8, ohnisko 120 mm (5× optický zoom)

Rozdíl mezi telefony je v tom, že zatímco u iPhonu 14 Pro Max takto spojuje data ze 12Mpx snímků u iPhonu 15 Pro Max je spojí i s plným 48Mpx snímkem s mnohem více detaily. Díky tomu je schopen získat mnohem detailnější snímek s vyšším rozlišením. Zatímco v případě iPhonu 14 Pro Max je tedy výstupní fotografie vždy s rozlišením 12 Mpx, u novějšího modelu je výstup rovnou 24Mpx, tedy dvojnásobná, což je znát.



Ukázkové snímky z hlavního fotoaparátu Apple iPhonu 14 Pro Max

Na první pohled, to nemusí být tak patrné, obzvláště na displeji telefonu, to vůbec nepoznáte, ale jakmile snímek začnete přibližovat, je výsledek v detailech jasně vidět. Čeho si na denních snímcích z hlavní kamerky opět hned všimnete je to, že fotky z novějšího modelu jsou vždy o chlup tmavší a kontrastnější. Zde bych za viníka považoval vylepšené Smart HDR 5. generace, které si letos o něco lépe poladí s přepaly. Ale výsledek se často liší podle konkrétní scény.



Ukázkové snímky z hlavního fotoaparátu Apple iPhonu 15 Pro Max. Pocitově jsou snímky z novějšího modelu více kontrastnější, zřejmě díky novému Smart HDR 5.

To platí i v noci, kde přitom telefon zpracovává fotky zase trochu jinak a snímky z nočního režimu jsou překvapivě stále v rozlišení 12 Mpx. Je ale vidět, že zde Apple výrazně vylepšil postprocessing a snímky v noci mají už na první pohled mnohem přirozenější podání a například jasné objekty, na nich tak příliš nezáří, ale vypadají autentičtěji.

Méně šumu a efektivnější noční režim

Tomu pomohla i vylepšená antireflexní vrstva. Bohužel stále není dostatečná a telefon v noci u snímků občas hází nelichotivé světelné skvrny způsobené odrazy světla mezi čočkami objektivu. Tyto světelné skrvnky jsou sice menší než u předchůdce, ale stále patrné.





Noční fotky vypadají u iPhonu 15 Pro Max (vpravo) o poznání lépe, stále jsme se však plně nezbavili nechtěných odlesků světel v čočkách objektivu.

Čeho si dále u nočních fotek všimnete je výrazně nižší šum, a když myslím výrazně, tak opravdu velmi výrazně. Za toto Apple letos zaslouží skutečně velkou pochvalu. Stačí se detailně podívat na nějaký snímek a uvidíte, že tam kde je u starého modelu iPhonu už lehce zrnitý, nový telefon vše krásně zobrazuje. To je pak znát i na detailech a kresbě objektů v noci.



V detailu snímků pořízených v nočním režimu je u iPhonu 15 Pro Max patrné výrazně méně šumu.

Hrátky s ohnisky

Zásadním a pro někoho hlavním rozdíle jsou letos u primárního objektivu také ohniskové vzdálenosti. V obou případech platí, že telefon fotí snímky s ohniskovou vzdáleností odpovídající hodnotě 24 mm.

Právě díky triků s kombinací vyššího rozlišení, však Apple letos u iPhonu 15 Pro Max přidal i další ohniska - 28 a 35 mm, který odpovídají zoomu s hodnotami 1,2× a 1,5×. Pokud by vás nové hodnoty ohnisek zaujali, dokonce je možné si některou z nich v aplikaci fotoaparátu nastavit jako výchozí.





Srovnání základního snímku u obou telefonů s ohniskem 24 mm a stejný pohled s novým 28 a 35mm ohniskem.

Nejde přitom o žádný ořez, který by kazil kvalitu snímku, ale telefon pro snímky s těmito ohnisky má svůj vlastní systém postprocessingu se spojováním různých snímků včetně toho s rozlišením 48 Mpx, takže je dokáže pořizovat bez ztráty kvality. To jsme si ostatně ověřili i v našem testu. Pořídili jsme stejnou scénu na základní ohnisko 24 mm starým iPhone 14 Pro Max, ale i novým iPhone 15 Pro Max. K tomu jsme pak stejnou scénu vyfotili na ohnisko 35 mm, tedy s 1,5× zoomem.



Srovnání detailu u iPhonu 14 Pro Max (24 mm) a iPhonu 15 Pro Max (24 vs 35 mm). U největšího ohniska je vidět více detailů a lepší kresba, zatímco u loňského modelu už je na ciferníku lehce vidět rastr.

Kromě toho, že s jiným ohniskem získáte trochu jinou perspektivu, která je skvělá hlavně pro portréty, tak fotky s větším ohniskem mají po zazoomování výrazně více detailů. Rozdíl proti detail z iPhonu 14 Pro Max je dokonce propastný, ale i v porovnání se základním 24mm ohniskem iPhonu 15 Pro Max poznáte, že je obraz výrazně jemnější a hrany ostřejší, a to i když k snímku byl použit stejný fotoaparát.



Stejná scéna focená hlavním snímačem iPhone 15 Pro Max a vždy s jiným ohniskem.

Zásadního vylepšení se dočkal hlavně teleobjektiv. Místo 12Mpx teleobjektivu s ohniskem 77 mm tu máme rovnou 120mm objektiv. V praxi to znamená, že místo 3× optického zoomu zde máme 5× přiblížení. To telefonu dává nové možnosti zoomování a dokáže detailně přiblížit vzdálenější objekty.



Oba telefony mají 3 objektivy, novější model však zvýšil optický zoom z 3× na 5×, což dovolí detailněji přiblížit vzdálený objekt. Mezi hlavním a teleobjektivem je však poměrně velká propast a kvalitní 3× zoom zde docela chybí.

Na druhou stranu mezi hlavním a teleobjektivem nyní vznikla poměrně velká propast a paradoxně praktičtější bylo 3× zoomování. Samozřejmě zde můžete 3× zazoomovat digitálně z hlavní kamerky, ale kvalita už je pak paradoxně horší jak loni. Možnost je však použít alespoň 2× zoom bez ztráty kvality pomocí kombinace snímků.



Výrazně lepší detaily v noci jsou vidět i u ostatních objektivů, hlavně teleobjektivu.

Ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 12 Mpx zůstal letos totožný a je to vidět i na kvalitě. Jen stejně jako u hlavní kamerky má telefon trochu jiné barevné podání, které mi přišlo lepší u předchůdce, ale to je spíše otázka vkusu. Rozhodně ale oba telefony fotí skvěle. Tento objektiv navíc oba používají pro makro snímky.





Ukázkové makro snímky neodhalily nějaký výrazný rozdíl v kvalitě mezi generacemi, což je dáno stejným snímačem.

Celkově z našeho fotosouboje vychází jako vítěz Apple iPhone 15 Pro Max. Lepší kvalitu sice někdy nepoznáte na první pohled, ale stačí menší přiblížení a o vítězi budete mít jasno. Novinka také přináší zásadní posun díky volbě více různých ohnisek a hodit se bude i větší optický zoom. Pokud se ale focením mobilem vyloženě neživíte, není posun až tak propastný, aby šlo o jediný důvod k přechodu.

Apple iPhone 14 Pro Max 128GB katalog rozměry a hmotnost: 161 × 78 × 7,9 mm, 240 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 290 × 2 796, 460 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 323 mAh

procesor: Apple A16 Bionic (6× Everest, 4 GHz, 4nm)

operační systém: Apple iOS 16

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: 32 989 Kč

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB katalog rozměry a hmotnost: 160 × 77 × 8,3 mm, 221 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO OLED, 1 290 × 2 796, 460 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 422 mAh

procesor: Apple A17 Pro (6× A17 Performance, 4 GHz, 3nm)

operační systém: Apple iOS 17

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: 35 990 Kč

Originální fotografie v plném rozlišení si můžete stáhnout na úložišti OneDrive.