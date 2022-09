Srovnání fotoaparátů Xiaomi 12S Ultra a Apple iPhone 13 Pro. Papírově lepší výbava není všechno

V rámci testování Xiaomi 12S Ultra, který se chlubí velkým snímačem typu 1" a optikou od Leicy, jsme se rozhodli jeho kvalitu fotografií srovnat s populárním Apple iPhone 13 Pro. Ten sice papírově v mnoha parametrech zaostává, ovšem jak je u telefonů zvykem, realita často dokáže velmi překvapit. A jaká je tedy zmíněná fotovýbava?

Xiaomi 12S Ultra Hlavní objektiv: 50 Mpx (Sony IMX989), velikost snímače 1", clona f/1.9, ohnisko 23 mm, OIS

50 Mpx (Sony IMX989), velikost snímače 1", clona f/1.9, ohnisko 23 mm, OIS Ultraširokoúhlý objektiv: 48 Mpx, velikost snímače 1/2", clona f/2.2, 13 mm, úhel záběru 128 °

48 Mpx, velikost snímače 1/2", clona f/2.2, 13 mm, úhel záběru 128 ° Teleobjektiv: 48 Mpx, velikost snímače 1/2", clona f/4.1, ohnisko 120 mm, OIS

48 Mpx, velikost snímače 1/2", clona f/4.1, ohnisko 120 mm, OIS Selfie kamerka: 32 MPx, clona f/2.4, ohnisko 25 mm

Oba telefony se mohou chlubit trojicí fotoaparátů, ovšem výrazně se zde liší rozlišení. Zatímco Apple iPhone se drží osvědčené klasiky v podobě 12Mpx rozlišení u všech objektivů, Xiaomi jde cestou vyššího rozlišení. Jeho primární snímač tak má 50 Mpx a zbylé dva stále skvělé rozlišení 48 Mpx. Telefon však spojuje vždy 4 pixely do jednoho, takže výsledné rozlišení výstupních fotek má také okolo 12 Mpx.

Apple iPhone 13 Pro Hlavní objektiv: 12 MPx, velikost snímače 1/1.65", clona f/1.5, ohnisko 26 mm, OIS s posuvem snímače

12 MPx, velikost snímače 1/1.65", clona f/1.5, ohnisko 26 mm, OIS s posuvem snímače Ultraširokoúhlý objektiv: 12 MPx, velikost snímače 1/3.4", clona f/1.8, 13 mm, úhel záběru 120 °

12 MPx, velikost snímače 1/3.4", clona f/1.8, 13 mm, úhel záběru 120 ° Teleobjektiv: 12 Mpx, velikost snímače 1/3.4", clona f/2.8, ohnisko 77 mm, OIS

12 Mpx, velikost snímače 1/3.4", clona f/2.8, ohnisko 77 mm, OIS Selfie kamerka: 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisko 23 mm

Pokud se na snímky z obou telefonů podíváme, jde o velice obstojné konkurenty, což je vidět zejména na ostrosti snímků i detailech. Zde jsou překvapivě výsledky obou telefonů velmi srovnatelné. V některých situacích ve dne je o něco lepší iPhony, jindy zase více detailů zabere Xiaomi díky vyššímu rozlišení snímače. Apple si zde však evidentně lépe vyhrál s HDR. To je u obou telefonů samozřejmě automatické, ovšem u iPhonu dokáže z některých scén vytáhnout lepší výsledky. Znát je to zejména u scén s velkým dynamickým rozsahem. Xiaomi vás bude naopak bavit svou rychlou závěrkou.



Apple iPhone (vpravo) má lépe zmáknuté HDR, takže si lépe poradí s velkým dynamickým rozsahem a přepaly. Znát je to zejména na autech vzadu za stromy, které už jsou u Xiaomi (vlevo) lehce přepálené.

K čemu jsme během testu příliš nepřihlíželi je barevné podání. Oba telefony totiž už přímo v aplikaci nabízí možnost výběru několika druhů. Pokud u Xiaomi chcete přirozené barvy, zvolíte režim Leica Authentic. Máte rádi živější? Pak pro vás bude režim Leica Vibrant. V případě iPhonu je pak stran barevného podání na výběr ještě více režimů, takže si vybere opravdu každý.



Srovnání denních fotek z Xiaomi 12S Ultra (vlevo) a Apple iPhonu 13 Pro.

V případě hlavní kamerky je pak znatelný rozdíl i v noci. Xiaomi má papírovou výhodu ve velikosti snímače, iPhone má zase lepší hodnotu clony. Oba telefony pak trochu jinak přistupují k postprocessingu. Zatímco Xiaomi se snaží scénu více rozzářit a udělat z ní den, v případě iPhonu si scéna zachovává pocit noci.

V noci se láme chleba

Apple iPhone zde navíc jasně vede množstvím detailů i v případech, kde už Xiaomi zkouší dopočítávat, což je pak na scéně znát jako rozmázlé místo. V případě Xiaomi mi však v noci více ladili přirozené barvy, jelikož iPhone měl ve svitu pouličních lamp tendenci scénu hodně přebarvovat do oranžové.



Apple iPhone 13 Pro (vpravo) dokáže z nočních fotek vytáhnout více detailů, ale jeho snímky jsou více oranžový nádech od pouličního osvětlení.

Co se týče ultraširokoúhlého objektivu, má mírně navrch Xiaomi zejména díky většímu úhlu záběru, takže je schopno zachytit větší množství scény. V přímém srovnání však iPhone nabízí o něco lepší detaily, a to navzdory nižšímu rozlišení. Kde je však v případě „širokáče” největší rozdíl je režim makro. Zde Xiaomi za iPhonem výrazně ztrácí a v praxi dokáže na blízký objekt zaostřit až z přibližně dvojnásobné vzdálenosti.



Apple iPhone je schopen v rámci makro režimu zaostřit objekt z mnohem kratší vzdálenosti.

Kde ale jednoznačně vyhrává Xiaomi je teleobjektiv. Ten má delší ohnisko 120 mm, takže dokáže simulovat až 5× optický zoom ve srovnání s 3× přiblížením iPhonu. Navíc i při tomto větším přiblížení dokáže Xiaomi nabídnout výrazně lepší detaily. V případě iPhonu je jsou totiž už někdy patrné artefakty a šum. Ultra má díky většímu rozlišení výrazně navrch i v případě digitálního zoomu. Při srovnání 15× zoomu, který je pro Apple maximální už je rozdíl v kvalitě propastný. Xiaomi však jde ještě dál a dokáže zazoomovat dokonce až 120×. Zde už ale kvalita samozřejmě hodně ztrácí.

Důležitá je také kvalita videa. Co se týče maximální kvality, tak zde má výhodu Xiaomi. Díky vyššímu rozlišení totiž nabízí i natáčení v 8K rozlišení při 24 FPS. Pro oba telefony je standard 4K při 60 FPS a samozřejmě zvládají i nižší rozlišení. V přímém srovnání působí video z Xiaomi více živé, ovšem iPhone má o něco plynulejší obraz a lepší stabilizaci. V obou případech chválím možnost plynulého zoomování respektive přepínání mezi objektivy.



Ukázkový snímek focený základní kamerkou a poté 15× digitálním zoomem. V případě Xiaomi je možné až 120× přiblížení.

Poslední kategorií je selfie kamerka. Zde má iPhone jednoznačně navrch, a to jak ostrostí, detaily, tak dynamickým rozsahem. Xiaomi má totiž neustálou tendenci vyhlazovat pleť a ne vždy to vypadá moc dobře a kazí do detaily. Navíc je mnohem citlivější na přepaly. V noci pak velmi zaostává kvůli horší světelnosti.



V případě selfie se Xiaomi (vlevo) noční fotky moc nedaří.

Pokud se podíváte do zahraničí na různé benchmarky jsou telefony velice srovnatelné, například dle žebříčku DxOMark Xiaomi 12S Ultra nad Apple iPhonem 13 Pro vyhrává o jeden bod. V praxi za nás ale je vítězem spíše iPhone, pokud telefon vezmeme z univerzálního pohledu. Lepší je za nás kvalita fotek z hlavní kamerky, kvalita videa a nesrovnatelně lepší makro. Kvalita ultraširokáče je za nás srovnatelná jak v noci, tak ve dne. Xiaomi však potěší všechny, kteří rádi používají teleobjektiv, kde iPhonu uteklo o mílové kroky. Celkový vítěz tak bude záviset hlavně na preferencích uživatele.

Ukázkové video z Xiaomi 12S Ultra:

Ukázkové video z Apple iPhonu 13 Pro: