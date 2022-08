Srovnávací test výdrže baterie 120Hz telefonů. Jasné vítězství iPhonu, první se vypl Samsung s největší baterií

YouTube kanál TechDroider je znám zejména díky tradičním porovnávacím testům, které se zaměřují na výdrž na jedno nabití. V aktuálním testu se tak objevily nejen stávající topmodely Xiaomi 12S Ultra, iPhone 13 Pro Max, OnePlus 10 Pro a Galaxy S22 Ultra, ale také nové skládačky Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4. U všech telefonů byl nastaven podobný jas displeje a také 120Hz obnovovací frekvence. Jak to celé dopadlo?

Cílem testu bylo vybít telefony co nejrychleji, a to pomocí hry PUBG. Po dvou a třičtvrtě hodinách hraní mělo véčko od Samsungu, jenž má akumulátor o kapacitě 3 700 mAh, nejmenší kapacitu 55 %. Jen o čtyři procenta více přitom měla americká verze Galaxy S22 Ultra s 5 000mAh baterií, což jen poukazuje na to, jak se Samsungu tento výrobní proces hrubě nepovedl. Dá se na to podívat i z druhé strany, 4nm výrobní proces Snapdragonu 8+ Gen 1, za nímž stojí TSMC, je s ohledem na energetickou efektivitu opravdu hodně vepředu.



Toto byly zbývající kapacity baterií všech testovaných telefonů po dvou a třičtvrtě hodinách hraní PUBG

Následně se pokračovalo sledováním YouTube videa ve smyčce s 60 fps, poté se pokračovalo testem webového prohlížeče s „nekonečnou“ animací. Už tady ale bylo jasné, že se skládačky s konkurencí dost srdnatě perou. Je u nich totiž třeba zohlednit malou baterii (tj. v případě véčka) či velký přehýbací displej u skládacího hybridu. Poslední částí testu bylo natáčení videa ve Full HD s 60 fps, a to až do té doby, než se telefony vypnou.

Vybíjecí test z YouTube kanálu Techdroid:

Jako první se tak stalo u americké varianty Galaxy S22 Ultra, kterou z deset minut následoval skládací Flip. To je však s ohledem na kapacitu baterie pouhých 3 700 mAh úctyhodný výkon. Za dvanáct minut poté se vybil Galaxy Z Fold4, což je taktéž zajímavý výsledek, protože, až na iPhone, mají konkurenti větší baterie a menší displeje. O dvě minuty později jej následoval OnePlus 10 Pro. Po dalších dvaceti minutách se odporoučel Xiaomi 12S Ultra, a až po další hodině pak iPhone 13 Pro Max, kterým těmto vybíjecím testům dlouhodobě kraluje.

Zajímavé však byly i teploty telefonů po ukončení testu. Zatímco S22 Ultra topila na 50,4 stupňů, Z Flip4 měl příjemných 42,1 stupně. U čtvrté generace Foldu to bylo dokonce těsně pod 40 stupňů (39,7°C). Xiaomi a OnePlus se drželo okolo 45 a 44 stupňů, iPhone 13 Pro Max s teplotou 40,5 °C byl po Flipu druhým nejchladnějším telefonem z celého testu. Androidy tak mají ještě co dohánět...

