Stačí pořídit selfie a budete znát svůj krevní tlak. Mobilní aplikace má překvapivě vysokou přesnost měření

V USA se do podvědomí široké veřejnosti dostala nová mobilní aplikace, která slouží k měření krevního tlaku. Vsází na maximální jednoduchost měření a také na umělou inteligenci. Pro změření tlaku nebudete potřebovat žádný speciální měřič ani kalibraci telefonu, vystačíte si jen s mobilní aplikací. Ta nahraje vaše minutové selfie video a následně vyhodnotí krevní tlak, a to s 95% přesností.

Měření je nejnovějším přídavkem mobilní aplikace Together by Renee. V rámci natáčeného selfie videa mobilní aplikace detekuje změny v krevním řečišti bělma očí a také v části obličeje pod očima. Jakmile je detekován pohyb, algoritmy navázané na umělou inteligenci vám zobrazí aktuální krevní tlak, srdeční tep i okysličení krve. A to všechno jen díky krátkému selfie videu.



Této mobilní aplikaci stačí ke zjištění krevního tlaku, okysličení krve a srdečního tepu minutové selfie video. Přesnost vyhodnocení umělou inteligencí je 95 procent

Tato mobilní aplikace samozřejmě nemá nahradit návštěvu lékaře nebo měření certifikovanými a kalibrovanými měřiči, má sloužit jako doplněk při každodenním měření. Samotný hypertenze, tj. dlouhodobě zvýšený krevní tlak, je totiž u pacientů, až na výjimky, bez viditelných příznaků. Pořízení selfie videa tak může poukázat na to, že trpíte vysokým krevním tlakem, a ani o tom nevíte, a nebo si můžete ověřit, jak úspěšně nasazená medikace pro snížení krevního tlaku vlastně funguje.

Aplikace pro měření krevního tlaku ze selfie videa je bezplatně k dispozici pouze pro platformu iOS, stáhnete si ji na App Storu. Aplikace je bezplatná a funguje u všech osob nezávisle na barvě pleti. Aplikaci dělají problém jen vousy, pokud jich máte na obličeji hodně, mohou plést algoritmy umělé inteligence.