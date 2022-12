Stačí promluvit a telefon pozná, co vás sužuje. Rozbíhá se studie, která bude sbírat první vzorky hlasů

Jednou na telefon jen promluvíme, a on pozná, zda jsme zdraví nebo ne. A pokud vyhodnotí, že ne, rovnou na displeji uvidíte vaši možnou diagnózu. I tak by mohla vypadat budoucnost autodiagnostiky ve zdravotnictví, ve které mají hrát velkou roli právě smartphony.

Americký NIH (National Institutes of Health) spustil program, jehož cílem je vyzkoumat možnosti smartphonů při detekci hlasu. Při mluvení se totiž zapojuje spousta orgánů, tj. plíce, hlasivky či mozek, a případná nemoc či infekce postihující tyto orgány by z hlasu mohla či dokonce měla být poznat. Výzkumný tým má v plánu brzký start studie, v rámci které bude cílem získat 20 až 30 tisíc hlasových samplů. A to včetně komplexních zdravotních dat jednotlivých účastníků.

Hlasový asistent za pár let: „Dnes nezníš dobře, měl bys navštívit lékaře“

Získané nahrávky budou v rámci studie pomocí umělé inteligence porovnány se zdravotním stavem, a ve finále by měla spatřit světlo světa aplikace, která jen pomoci analýzy hlasu uživatele rozpozná, zda by měl navštívit doktora či nikoliv. Tento způsob autodiagnostiky by tak mohl pomoci odhalit třeba zápal plic, mrtvici, Parkinsonovu chorobu či dokonce začínající deprese.

Smartphone má dnes přitom po ruce téměř každý, a tak krátkou hlasovou nahrávku mohou uživatelé provést kdykoliv a prakticky kdekoliv. První vlny výzkumu, který bude stát 18 milionů dolarů, se zúčastní americké univerzity a velké kliniky, a až poté dojde řada na veřejnou část studie, které se bude moci zúčastnit úplně každý. A pokud se jednou zvukové nahrávky stanou součástí zdravotních aplikací mobilních zařízení, mohly by vám v budoucnu třeba chytré hodinky, které už tak samy o sobě měří dost zdravotních funkcí, i díky vašemu „špatnému“ hlasu doporučit návštěvu lékaře. Je to ale běh na dlouhou trať.

Zdroj: Webmd