Stáhlo si je více než půl miliardy uživatelů a má špičkové hodnocení. Podcasty Google končí, jak je nahradit?

Máte úspěšnou aplikaci s obrovskou základnou uživatelů, s výborným hodnocením, a přesto s ní nejste spokojení. Tak nějak by se dal vysvětlit pohled Googlu na svou aplikaci Podcasty, která už brzy zamíří na virtuální hřbitov této globální značky. Jednoduchá aplikace měla přehledné uživatelské rozhraní a také bohatý obsah, který si budete moci vyexportovat do aplikace YouTube Music. Ten vidí Google jako lepší „centralizovanou podcastovou destinaci“. Proč však měnit něco na tom, co dlouhodobě bez problémů funguje?



Aplikace Podcasty Google končí, brzy se v ní objeví tlačítko pro export do YouTube Music. Není však rovnou vhodnější porozhlédnout se po jiné použitelné variantě? Nejlepší náhrady uvádíme na konci článku

Google se tímto krokem jednoznačně snaží přiblížit audio a video podcasty. Video je chytlavější, a tak se počítá s tím, že vám pouhý zvuk brzy nebude stačit, a tak nějak si přivyknete na videa, resp. videoklipy, které se v YouTube Music objeví po stisknutí jednoho tlačítka. A americký gigant zřejmě mezi řádky počítá s tím, že od tohoto kroku už chybí jen málo k tomu, aby přitáhl nové uživatele smartphonů na YouTube. Jinak si tuto situaci totiž nedokážeme vysvětlit. Samotná aplikace Google Podcasty existuje v Androidu od roku 2018, na iOS se objevila o dva roky později. Pokud aplikaci používáte, bude aplikace v rámci přechodného období fungovat až do července.

YouTube Music nebo lepší alternativy

Podcasty si zatím stále pustíte (třeba náš ze Živě.cz), ale primárně je tento čas určený k tomu, abyste si z něj odebírané kanály vyexportovali do YouTube Music. V české verzi se zatím toto tlačítko všem uživatelům ještě neukazuje, mělo by se zde však už brzy objevit. YouTube Music však Google zvolil zřejmě i proto, že vás může snadno dotlačit k předplatnému. A to protože, že jen u něj funguje přehrávání na pozadí (při používaní jiné aplikace nebo při vypnutém displeji), což je funkce, která se při poslouchání podcastů jaksi přímo nabízí...

Na hřbitov produktů a služeb Killed By Google tak přibyla další aplikace, která nekončí proto, že by nebyla využívaná nebo populární, ale kvůli maximalizaci zisků na straně Googlu. Nikdo vás však k přechodu nenutí. Na Androidu existuje řada alternativ pro poslech podcastů, např. Pocket Casts, Podcast Republic nebo univerzální Spotify.