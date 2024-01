Stáhnout tuto aplikaci z Google Play, anebo ne? Umělá inteligence vám pomůže s rozhodováním

Umělá inteligence je už teď prakticky v celém počítačovém světě, a v průběhu letošního roku se k nim přidají i smartphony. Google samozřejmě ve vývoji nezahálí, a tak ji brzy nasadí všude, kde to bude jen možné. Třeba v aplikačním obchodě Google Play. Umělá inteligence u aplikací nabídne souhrn, v němž vysvětlí, co aplikace umí, proč je populární a co na ní uživatelé oceňují. Bude se jednat, nejen o výtah textu ze samotné aplikační stránky, ale i o výtah komentářů uživatelů. Klíčové informace si přečtete v několika odrážkách.



Umělá inteligence vás ušetří od pročítání textových popisů aplikace a komentářů ostatních uživatelů

Umělá inteligence tak prakticky vygeneruje celou sekci často kladených dotazů, která bude zobrazena mezi tabulkou s detaily o sdílení dat o soukromí a mezi komentáři uživatelů. Na úvodní stránce uvidíte, že za informacemi stojí umělá inteligence, a zobrazíte je stiskem tlačítka „Ukázat“. Google tak bude mít zpětnou vazbu, jaké procento uživatelů tuto novou sekci používá.

Bude umělá inteligence kritická?

Každá aplikace bude mít tři základní témata pro často kladené dotazy, tato funkce je však v současné době omezena jen pro několik aplikací. Funguje zatím jen v testovacím režimu u těch uživatelů, kteří ví, jak tento režim aktivovat, celosvětově by měly být informační výtahy generované umělou inteligencí vidět v budoucích týdnech. A my v nich vidíme velký potenciál, protože ne každý má před stažením aplikace čas na pročítání několika desítek komentářů.

Je ale otázkou, zda umělá inteligence dokáže u aplikace vypsat i něco negativního, třeba, že aplikace u spousty zařízení nefunguje, je plná reklam, a nebo prostě nestojí za nic...

