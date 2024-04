Stahování nového obsahu z Google Play je zase rychlejší. Androidy zvládnou dvě aplikace najednou

Prakticky od startu operačního systému Android platilo, že si z aplikačního obchodu můžete stahovat více aplikací najednou. V jednu chvíli se však Google rozhodl, že „z technických důvodů“ stahování omezí jen na jednu aplikaci najednou. Neoficiálně kvůli zařízením se slabým hardwarem, která se při stahování zahřívala, nebo měla dokonce problém otevřít Google Play. Do Androidu se však v těchto dnech po letech opět vrací stahování dvou aplikací najednou.



Z Google Play si v Androidu nově stáhnete dvě nové aplikace najednou. Ta druhá už nemusí čekat na to, až se dostahuje první

To se hodí zejména v případě hromadných instalací aplikací, pokud si domů donesete nový telefon, nebo při hromadném stahování her a aplikací, na které jste narazili na App Storu. Až dosud jste museli volit prioritu, které aplikace do nového Androidu nainstalovat jako první. Pokud jste si hned ze startu zvolili hry s velkými datovými soubory, musely menší aplikace v řadě počkat na to, až se stáhne několik GB herních dat.

Aktualizací se změny netýkají

Změna se odehrála během víkendu, ovšem Google stahování neřeší komplexně. Zatímco při úvodním downloadu nových aplikací umožní stahování dvou položek najednou, v případě aktualizací to však zatím neplatí. Ty si telefon z Google Play stahuje stále „jednu po druhé“. Bývá totiž železným pravidlem, že při stažení aplikace, kterou potřebujete rychle spustit, si telefon uvědomí, že má 23 aplikací čekajících na aktualizaci. A vaše nové stahování má tu nejnižší prioritu. Pokud chcete aplikaci nainstalovat, musíte aktualizace těch ostatních ručně zrušit, a ani tehdy nemáte jistotu, že se aplikace hned nainstaluje.



Pro aktualizace to však bohužel zatím neplatí...

Právě podvojné aktualizace by daleko více zlepšily „život“ uživatelům Androidu, je ale možné, že stahování dvou aplikací na jednou je jen předvoj, a že se kýžené funkce dočkáme někdy v budoucnu. Ostatně, podle některých uživatelů dokonce začátkem dubna na pár dní fungovala aktualizace dvou aplikací najednou, a tak je možné, že je podpora této funkce jen otázkou času.

Google však má co dohánět, App Store v systému iOS zvládne v jednu chvíli stahovat a instalovat až tři aplikace najednou. A to stejné zvládala už před lety archaická verze dnes už ukončeného systému Windows Phone.

