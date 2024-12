Stahujeme méně aplikací, ale utrácíme za ně více. Ukážeme, jak zjistit, kolik už jste zaplatili vy

Počty stažení aplikací a her z aplikačních obchodů Google Play a App Store v letošním roce mezigeneračně poklesly o 2,3 %. Útraty však stále rostou, v letošním roce se dostanou přes 127 miliard dolarů (nárust o 15,7 %), a asi není překvapením, že v největší podíl připadá aplikačnímu obchodu App Store. Uživatelé iPhonů jsou dlouhodobě zvyklí platit za aplikace nebo utrácet za předplatná, a tak na App Storu letos utratili o 18 miliard dolarů více, než vloni. Prodeje na Google Play pak mezigeneračně nepatrně poklesly.



Letos jsme do telefonů stáhli méně aplikací, než vloni

Na Google Play a App Storu se letos stáhlo „jen“ necelých 110 miliard aplikací. Pokles stažení je vidět u obou aplikačních obchodů, a to proto, že se letos oba aplikační obchody zaměřily detailněji na to, jaké aplikace a hry nabízejí. Např. Google zasáhl proti spamu a nekvalitním aplikacím, což vedlo k výraznému snížení tempa vydávání nových aplikací na Google Play. Uvádí se, že došlo k poklesu až o 60 procent oproti předchozím rokům.

Nejvíce utrácejí uživatelů iPhonů

Pokud jde čistě o finance, je poměr grafů úplně opačný. Aplikací stahujeme méně, ale utrácíme za ně více. Meziroční nárust činí 15,7 procent, jenže se na to musíme podívat i očima jednotlivých aplikačních obchodů. Na App Storu útraty vzrostly o 24 %, na Google Play zase klesly o 1,5 procentního bodu. Zajímavé je také to, že deset nejvíce vydělávajících mobilních aplikací se podepsalo pod 13,7 % všech útrat mobilních uživatelů. A to je o 1,2 % více, než v roce 2023.



Útraty v mobilních obchodech meziročně výrazně vzrostly, a to jen díky App Storu

Loňský rok stojí za zmínku i proto, že 5 % všech mobilních aplikací nabízelo předplatné, dokázalo však vygenerovat 48 % všech útrat. Letošní statistiky zatím ještě nemáme, na tom, že jsou předplatná pro vývojáře doslova zlatý důl, se ale určitě nic měnit nebude. A pak tu máme in-game nákupy v mobilních hrách či reklamy na sociálních sítích, které lze pořídit také prostřednictvím smartphonů.

Roční útrata 127 miliard dolarů (přes 3 biliony korun) za aplikace je však astronomická. Pokud bychom ji vydělili počtem lidí na zemí, dostáváme se zhruba na částku 380 Kč na osobu. Jenže, to zahrnuje i kojence, malé děti a seniory bez smartphonů. Pokud však započteme jen dospělé, bude průměrná roční útrata jednoho uživatele smartphonu spíše okolo částky 730 Kč. A musíme myslet i na to, že do statistik není započítána Čína a další země, kde nejsou útraty na Google Play do detailů sledovány. Ve finále tak toto číslo může být ještě daleko vyšší.

Víte, kolik platíte?

Máte vlastně vůbec představu o tom, kolik jste v letošním roce utratili za aplikace a předplatná v telefonu? Na Androidu k tomu nedostanete žádnou přímočarou odpověď, protože jsou položky rozeseté v různých nabídkách. Útraty v Google Play můžete vidět po kliknutí na svůj profil, kde vyberete Platby a předplatná – Rozpočet a historie. Jenže, pro předplatná Netflixu nebo YouTube musíte zamířit do samostatných aplikací, protože platby nejsou spravovány přes předplatná Google Play.



Rozpočet a historie v Google Play, přehled předplatných nezahrnuje samostatné služby předplácené mimo Google Play, např. YouTube nebo Netflix

Analogicky to funguje i v App Storu. Musíte kliknout na svůj profilový obrázek a z následné nabídky vyberete Historie nákupů. Ze startu se jedná o posledních 90 dní, ve finále však můžete filtr rozšířit za celý rok. I zde se však musíte dívat i do samostatných aplikací, které často platební systém od Applu obcházejí.



Historie nákupů a předplatných v App Storu

Pokud však chcete skutečně zjistit, kolik jste letos v mobilu, nepůjde to bez prozkoumání historie transakcí na vašem bankovním účtu, k němuž byla vydaná platební karta, kterou využíváte při nákupech v mobilu. Vyfiltrovat si zde můžete předplatná (YouTube, Netflix a další), a k tomu přidat informace z historie nákupů v aplikačních obchodech. Nevím jak vy, ale minimálně já průměrnou roční útratu převyšuji při započtení předplatných velmi výrazně.

Kolik jste letos utratili vy za mobilní aplikace a předplatná?

Zdroj: Techcrunch