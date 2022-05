Stará škola. Kryt Solo Wallet udělá z telefonu trezor na karty a peníze

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zabezpečit svou platební kartu? Telefony už řešení mají. Nabízí jí Apple i Google a říká se jí Wallet. Aplikace, do které můžete bezpečně nahrát svou platební kartu, která se digitálně uloží do telefonu a využívá k placení váš NFC čip. Vše je přitom jednoduché a elegantní.



Kryt pojme několik karet případně bankovek. Vše uzamkne a zpřístupní jen na základě skenu obličeje.

O zabezpečení platební karty se rozhodla postarat i společnost Solo Security, ovšem tak trochu postaru. Představila totiž ochranný kryt pro iPhone, který z vašeho telefonu udělá malý, ale chytrý trezor, který máte stále u sebe. Na zádech totiž nabízí otevíratelnou schránku, do které můžete všechny své platební karty, ale i bankovky bezpečně fyzicky uložit. Firma slibuje, že se sem vejdou až tři karty naráz.

Kryt ale využívá moderní technologie. Je totiž uzamykatelný, a to pomocí Face ID. Bez skenu vašeho obličeje se tak ke kartám nikdo nedostane. Navíc jsou karty uvnitř krytu v bezpečí, a to jak před poškození, tak vodou. Kryt je totiž kompletně voděodolný, takže se kartám ani jinému uschovanému obsahu nic nestane, a to ani když jej polijete vodou.

Aby mohlo všechno fungovat, kryt obsahuje vlastní baterii, která napájí uzamykací systém, který je telefon spojený přes Bluetooth. Má proto i integrovaný vlastní USB-C konektor pro nabíjení. Kromě toho se na zařízení nachází i SOS tlačítko pro případnou lokalizaci. Celý tento bizarní kus příslušenství podtrhují velké rozměry, ale také cena 149 dolarů (3 500 Kč). Dostupný bude k objednání už od června. Aktuálně je příslušenství dostupné pro Apple iPhone 13 Pro Max, ale chystá se i verze pro jiné iPhony, Google Pixel 6 či telefony dalších značek.

Zdroj: SoloSecure