Starší Androidy dostanou novou funkci. Nepoužívaným aplikacím se resetují všechna oprávnění

V Androidu 11 je od jeho uvedení na trh funkce, která chrání soukromí uživatelů tím, že u nepoužívaných aplikací vypíná oprávnění, která aplikace potřebuje ke svému běhu. Pokud apku nespustíte několik měsíců, budete muset při jejím opětovném startu potvrdit všechna požadovaná oprávnění, protože aplikace přejde do stavu „hibernace“. Od letošního prosince Google tuto funkci automaticky aktivuje na stovkách milionů starších zařízení s Androidem 6.0 a vyšším, v nichž běží balík služeb Google Mobile Services (GMS).

Při spuštění aplikací po delší době vám vyskočí stejná obrazovka, jako byste v nastavení systému oprávnění aplikaci ručně zakázali. Vývojáři si tedy budou muset své aplikace pro Android lehce upravit, aby při svém startu neustále zjišťovaly udělená oprávnění. V opačném případě by se aplikace po delší době neaktivity jen po otevření automaticky zavřela, a to by zřejmě uživatele donutilo k její rychlé odinstalaci.

Představení operačního systému Android 12:

Správce oprávnění aplikací existuje v Androidu již od verze 6.0, a v Androidu 12 se, mimo jednorázového udílení oprávnění z Androidu 11, dočká nejvýraznějších změn v historii. V prvé řadě budou oprávnění rozdělena na běžná a kritická. Jakmile bude některá z vašich aplikací využívat mikrofon nebo fotoaparát, dozvíte se to přímo v horní notifikační liště. V případě potřeby bude možné přístup k mikrofonu a foťáku rychle zakázat.

Zdroj Android-developers