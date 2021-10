Starší Pixely mají problém s aktualizací na Android 12. Některé telefony jsou po updatu nepoužitelné

Google pro starší Pixely ve středu vydal aktualizaci s Androidem 12, ovšem některé ze starších telefonů na ni nereagují tak, jak by se čekalo. Místo nového systému s moderním vzhledem a svižnými reakcemi se spousta uživatelů potýká s restarty, nefunkčním odemykáním obličeje či s výrazným přehříváním telefonu. Problémy se objevují i některých modelů Pixel 3, Pixel 4a a Pixel 5, a zdá se, že je nedokáže vyřešit ani obnovení do továrního nastavení!

Na fórech podpory Googlu se začínají objevovat první příspěvky nespokojených uživatelů. Jeden z uživatelů Pixelu 5 popsal chování systému po aktualizaci na finální verzi Androidu 12. Ten se nezdařil, došlo k poškození partition, takže byla nutná obnova do továrního nastavení. Při najetí telefonu však i přesto dochází k neustálým restartům, a to i po několika obnoveních do továrního nastavení.

Pixel 4 a Pixel 4 XL zase mají problémy s odemykáním pomocí obličeje. Telefon hlásí, že „musíte vyčistit horní část displeje“, Face Unlock však i přes maximální snahy nefunguje. A nepomůžete si ani restartem telefonu, až jeho obnovením do továrního nastavení. 5G varianta Pixelu 4a zase zlobí některé uživatele tím, že neustále vyhazuje chybové hlášky aplikací a současně se i velmi rychle vybíjí.

To platí i o jednom z Pixelů 3, jehož uživatel registruje problémy s launcherem. Chybová hláška se zobrazí těsně předtím, než se telefon sám restartuje. Telefon informuje o poškozených datech, a nepomůže ani obnovení do továrního nastavení s nahozením původní zálohy. Jedinou možností je tak aktivace Bezpečného režimu, v němž můžete odstranit problematické aplikace. Jenže to vypadá, že za problémy Pixelů mohou systémové aplikace nebo rovnou základní launcher.

Samozřejmě, problémy nejsou plošné, ale zatím evidované jen u individuálních zařízení, i tak se ale před updatem mějte na pozoru a preventivně zálohujte svá data. Na druhou stranu, uživatelé Pixelů, zvláště ti skalní, mají s telefony pod hlavičkou Googlu dlouhodobě velkou trpělivost...

Toto je nový Pixel 6 od Googlu:

Řada Pixel 2 trpěla na vypálené displeje, některé měly na sobě dokonce patrné skvrny. Při volání se z telefonu ozývaly zvláštní zvuky. Pixel 3 se zase rychle vybíjel, snadno se poškrábal, přidal si druhý výřez displeje, a díky nestabilnímu fotoaparátu byla kvalita pořízených fotek velmi špatná. U Pixelu 4 byly zase problémy při natáčení videí, v záznamech byly slyšet zvuky dotyků na displej a klikání, což by se stávat rozhodně nemělo. Pixel 5 měl zase viditelnou mezeru mezi sklem a hliníkovým rámem. Pixel 5a se zase přehříval...

Podaří se Googlu letos (konečně) uvést do prodeje řadu Pixel 6 bez jakýchkoliv nedostatků a problémů?

Via Piunikaweb