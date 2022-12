Starší smartphony poděkují. Google spouští archivaci aplikací, která ušetří až 60 % paměti

Google už letos v březnu nastínil plány na archivaci mobilních aplikací. Očekávali jsme, že tato funkce dorazí do Androidů velmi brzy, ale ani ve snu by nás nenapadlo, že na tuto funkci budeme čekat dlouhých devět měsíců! Je určena zejména pro starší smartphony, jejich uživatelé se nechtějí vzdát telefonů, které jsou „přecpané aplikacemi“, ani aplikací a her samotných.

Přiznejme si holý fakt. Pokud měníte smartphone, mezi nejčastější důvody výměny patří jeho fyzické poškození nebo nedostatek interní paměti. Smartphony i tablety s Androidem ke svému běhu potřebují alespoň „trochu“ volného úložiště, a když ho zaplníte až po okraj, bude systém prakticky nepoužitelný. A právě pro tyto uživatele je určen „archivace“, která se v těchto dnech pomalu dostává na smartphony. Využívá přitom nového formátu aplikačních balíčků App Bundle, který se na Google Play používá stále častěji.

Úspora až 60 % paměti

Hlavní výhodou archivace aplikací je samozřejmě úspora paměti. Pokud si aplikaci archivujete, bude vám v telefonu zabírat o 60 % méně místa. V aplikaci zůstanou uživatelská data a klíčové součástí, zatímco zbytek telefon odstraní. V případě budoucí reinstalace si tak telefon stáhne jen potřebná data, takže samotné „oživení“ aplikace nebude nijak zdlouhavé.



Takto vypadá reinstalace aplikace, kterou jste si dříve archivovali. V telefonu zůstane zhruba 40 % aplikace, zbytek si telefon dostahuje až při reinstalaci

Google tuto funkci spustil v rámci aktualizace obchodu Google Play na verzi 33.4. Přesnou verzi obchodu zjistíte přes svůj portrét v Nastavení - Informace - Verze Obchodu Play. Aktualizace se do smartphonů dostává postupným tempem již od 24. listopadu, ovšem je jen jednou z podmínek pro zprovoznění mobilní archivace. Ta se totiž aktivuje vzdáleně, a tak je otázkou času, kdy dorazí zrovna na váš telefon. V redakci už používáme telefon s nejnovější verzí Obchodu Play, ale k zapnutí funkce u nás ještě nedošlo. Jenže, vydrželi jsme čekat 9 měsíců, a tak těch pár zbývajících dní ještě nějak překousneme...

Archivace přes Google Play

Jak to bude celé fungovat? V Google Play kliknete na svůj portrét a na tlačítko Správa aplikací a zařízení. Následně zvolte záložku Správa, ve které vidíte poslední stažené či aktualizované hry. Po kliknutí na čtverec se poblíž pravého horního rohu zobrazí tlačítko se třemi tečkami. Jakmile na něj kliknete, zobrazí se vám dvě možnosti.

První je klasická odinstalace, druhou pak archivace. Ještě před výběrem se dozvíte, kolik MB případnou archivací ušetříte. Ikonu archivované aplikace poznáte tak, že ji v hlavní nabídce překrývá ikona mraku s šipkou. Ta znázorňuje, že pro spuštění aplikace je třeba dostahovat potřebná data. Učiníte tak při otevření aplikace nebo opět přes Google Play, kde aplikaci zase aktivujete, resp. necháte dostahovat všechny potřebné součásti. Ve finále tak uspoříte mnohdy dost důležité místo a současně nepřijdete o uložená data, která se archivují.

Archivace je možná díky novému formátu App Bundle:

Funkce pro archivaci se do Androidů dostávají postupným tempem, takže může trvat ještě pár dní, než bude archivace k dispozici i u vašeho telefonu.