Startuje éra poddisplejových selfie. Jako první je nabídne Samsung, Xiaomi a Vivo

Rok 2021 bude v mobilní branži znám jako rok, kdy odstartovala éra poddisplejových selfie. Jistě, již dříve se objevily první vlaštovky, ovšem až letos bude technologie natolik dotažená, že se dostane do daleko většího množství mobilních zařízení. A to u spousty výrobců. Mimo Xiaomi, které loni představilo třetí generaci selfie pod displejem, a Samsungu, který tuto kamerku poprvé integroval do notebooku, na novou módní vlnu přejde i Oppo, Vivo a ZTE.

Podle vyjádření leakera Ice Universe má Samsung v plánu poddisplejovou selfie (tzv. USC - Under Screen Camera) uvést u skládacích zařízení, tedy u nástupců Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Flip. Stejnou taktiku, tedy premiéru u skládaček, zvolí i Oppo. Xiaomi si poddisplejovou selfie schová pro model Xiaomi Mi Mix 4, jehož fotografie unikla na internet teprve před pár dny. Vivo a ZTE mají novou generaci svých poddisplejových selfie uvést u smartphonů běžných konstrukcí.

The second half of the year is when the Under Display Camera officially debuts, including at least Samsung (folding), Xiaomi (MIX4), OPPO (folding), vivo and ZTE (greatly improved version)