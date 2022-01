Stejně snadné jako placení. Nový zámek od Schlage dovolí odemknout dům iPhonem či Apple Watch

Minulý rok s příchodem systému iOS 15 Apple oznámil novou funkci zvanou Apple Home Key, která má iPhonu či hodinek Apple Watch udělat bezpečný klíč k vašemu domu. Využívá k tomu mají NFC jako v případě bezkontaktních plateb. Technologie je tedy připravena a čekalo se pouze na integraci ze strany výrobců.

Prvního produktu jsme se dočkali nyní na veletrhu CES. Konkrétně jde o zámek od značky Schlage s šíleným názvem Encode Plus Smart WiFi Deadbolt. Ten je zapojený do domácí sítě v rámci Apple HomeKit, takže jej lze ovládat skrze mobilní aplikaci či prostředí Apple Home. Navíc proti starším modelům značky ale přidává právě NFC.

Odemkne i bezkontaktně

Díky tomu už se lze do bytu či domu dostat pouze přiložením přístroje k zámku. Výhodou ale je i to, že díky podpoře HomeKey je možné iPhone využít k odemknutí domu i několik hodin po tom, co se telefon vybil. Pro konzervativní uživatele nechybí možnost odemykání ani tradičním klíčem nebo kódem skrze integrovaný číselník. Kódů lze k zámku přiřadit až 100.

Tím, že je zámek připojen k síti má uživatel skrze aplikaci dispozici i záznamy odemykání, takže je možné dohledat, jaký kód byl kdy použit. Kromě podpoře Siri je dokonce zámek schopný hlasově ovládat i skrze další asistenty jako je Amazon Alexa či Google Assistant. Používat jej totiž lze jak s iOS, tak s Androidem.

Za zmínku stojí i to, že zámek vyžaduje pro chytré funkce vlastní napájení. S vyměnitelnou baterií dle výrobce vydrží až 4 měsíce až jeden rok v závislosti na intenzitě používání. Na trh se má zámek dostat později toto jaro za cenu 300 dolarů (6 500 Kč bez daně).

Chytrý zámek Schlage v akci: