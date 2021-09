Stejný název a stále stejné cíle. Po Instagramu nabídne Reels i mateřský Facebook

Kopírování funkcí je nejjednodušší záležitostí, jak donutit uživatele zůstat, a nepřecházet k jiné aplikaci. Největším trnem v oku zaběhnutých sociálních sítí je aplikace TikTok, a tak se prakticky každý konkurent snaží do svých produktů integrovat podobnou službu. Loni v srpnu přidal Instagram do své mobilní aplikace podporu Reels, a nyní se k podobnému kroku odhodlal i Facebook. Kopírování bylo tak důsledné, že americký gigant službu označil úplně stejně. V testovacím režimu však zatím funguje jen v USA.

Položka Reels se objeví po boku skupin a stories. Jejich součástí může být hudba, audio, různé efekty a další. Při sledování Reels můžete jejich autora rychle začít sledovat, lajkovat a komentovat video, nebo jej sdílet se svými přáteli. V rámci testovacího procesu Facebook umožňuje uživatelům Instagramu doporučovat Reels na Facebooku, které už odebírají na Instagramu. Je tedy zřejmé, že se v budoucnu Reels stanou univerzální záležitostí, ke které budou obě aplikace přistupovat úplně stejně.

Představujeme Facebook Reels:

V aktuální implementaci můžete Reels na Facebooku doplnit o AR efekty, nahrávku lze zrychlit nebo zpomalit, popř. můžete sloučit více kratších videoklipů do jedné Reel. Zvukovou stopu můžete přidat svou vlastní, popř. lze využít databázi Facebook Music Library). Reels jsou defaultně dostupné široké veřejnosti, tedy všem, kterým již bylo 18 let. Kdykoliv je však můžete omezit jen na vaše přátele, popř. na vybranou skupinu kamarádů mimo vybraných osob. Reels startují v USA, odkud by v následujících týdnech měly dorazit i do Evropy.

Zdroj Facebook