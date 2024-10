Stinná stránka umělé inteligence. Mobilní výrobci omezili hardwarový vývoj, tím hlavním je pro ně software

Jak popsat aktuální mobilní svět? Je to honba za vlastní umělou inteligencí. Kdo ji už do telefonů dostal, tak ji neustále vylepšuje, protože má od dokonalosti daleko. A kdo ji ještě nemá, ten ji s vypětím všech sil připravuje, aby nebyl tím, který „umělou inteligenci ještě nemá“. Existuje tak Galaxy AI, Apple Intelligence, Xiaomi AI, Gemini, Moto AI, Honor AI, Infinix AI, Next AI od Realme, OnePlus AI, Oppo AI, Tecno AI Vision, a další... Mobilní značky přesouvají své zdroje na vývoj či licencování umělé inteligence od Googlu, a na hardwarový vývoj se zapomíná...



Kdo nemá svou vlastní umělou inteligenci, jako by ani nebyl...

Pojem AI je i přes své nadužívání stále „buzzword“, a tak mobilní značky věnují vývoji umělé inteligence a cvičení jazykových modelů nemalé finanční prostředky. A to znamená, že u telefonů v poslední době nenastávají žádné výrazné designové a technologické změny. Telefony a tablety vypadají stále stejně, a rozhodně nelze říci, že by u nich nebylo co zlepšovat. Mít v mobilu užitečné AI nástroje pro úpravu fotek je sice fajn, ale raději bychom místo toho chtěli vidět focení bez Shutter lagu, kvalitnější foťáky, rychlejší nabíjení telefonů nebo třeba delší výdrž na jedno nabití. Ani jedna z těchto položek se přitom neobejde bez dodatečného financování.

Vývoj technologií v telefonech utlumila AI

A zatímco z těchto změn by profitovali běžní uživatelé smartphonů, umělá inteligence v mobilu nám často připadá jako „funkce, kterou vlastně nikdo nechtěl“. Nebo, řečeno jinými slovy, pokud by si uživatelé mohli vybrat, zda chtějí nové AI funkce nebo delší výdrž, rychlejší nabíjení a vyladění stávajícího softwaru, vy i my víme, jaké by toto rozhodnutí bylo.

AI funkce jsou navíc doménou spíše dražších telefonů, byť už se pomalu dostávají i do střední třídy. Pro běžného uživatele však může být přehršel těchto funkcí dokonce matoucí, zvláště, pokud některé funkce nepodporují mateřský jazyk. Nejpoužívanější funkce jsou tak často ty nejintuitivnější, k nimiž mají uživatelé nejrychlejší přístup. Komplikovanější AI funkce schované v podnabídkách jsou logicky využívány méně často.

TOP 4 nejpoužívanější funkce Galaxy AI v ČR: Circle to Search (Zakroužkuj a vyhledej) mazání objektů z fotografií generování tapet změna stylů psaného textu

Vývoj telefonů se za poslední roky hodně zpomalil, a mobilní značky stály před důležitým rozhodnutím. Buď by stávající technologie nabídly za nižší cenu nebo do telefonů přidají umělou inteligenci, která by cenu telefonů navýšila. Z pohledu financí tedy zvolili druhou možnost, přičemž běžní uživatelů často nemají na výběr, a pořizují si telefony s vestavěnými AI funkcemi, pro které ani nemají reálně využití. Navíc je nutné zmínit, že řada AI funkcí ani neběží v mobilu, ale na cloudu. Takže je vlastně jedno, jakou výbavu a výkon má váš telefon...

Proti využití AI ve smartphonech ve své podstatě nic nemáme, pokud však AI zcela eliminuje technologický vývoj smartphonů, rozhodně to není správný přístup. Sám se pohybuji v technologickém odvětví už delší dobu, opravdu pravidelně z AI funkcí ale používám jen Circle to Search. U ostatních funkcí je využití spíše sporadické nebo jednorázové. A hlavně si nepřipadám, že by mi opravdu něco chybělo...

A jak jste na tom vy? Používáte mobilní umělou inteligenci nebo byste se bez ní klidně obešli a raději vylepšili smartphony tam, „kde je tlačí bota“?

Via Makeuseof