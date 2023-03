Stinná stránka umělé inteligence. Začínají se množit telefonáty s podstrčeným hlasem blízkých

Umělá inteligence má v dnešní době velmi široký zápřah. Dokáže vám už i v mobilu vytvořit obrázek na míru, vygenerovat text podle zadání, pomoci s nastavením fotoaparátu, a spoustu dalšího. Jenže bylo jen otázkou času, než se začne zneužívat k nekalým úmyslům. V USA se v loňském roce rozjel trend, který zřejmě brzy i do Evropy. Jedná se o podvodné hovory, kde je na druhé straně osoba, která si nechala umělou inteligencí změnit hlas na některého z vašich blízkých. A pak už stačí jen „v tíživé životní situaci“ zažádat o peníze...

Základní symptomy můžeme vidět i u podvodů v Česku, kdy si útočníci vybírají důvěřivé důchodce, kterým tvrdí, že jsou jejich děti nebo vnoučata, a potřebují peníze. V USA narostly podvody do tak velkých rozměrů, že jen v loňském roce odeslali důvěřiví lidé na účty podvodníků přes 11 milionů dolarů! Americký úřad FTC eviduje za loňský rok 36 tisíc podvodů, z nichž se 5 100 týkalo úpravy hlasu při telefonickém hovoru. Meziročně vzrostl počet těchto podvodů o třetinu.

Útočníci používají vždy stejnou taktiku. Volají předem vytipovaným lidem, a představí se jako děti, vnuci nebo staří známí, kteří se zrovna dostali do problémů, a potřebují půjčit či rovnou poslat peníze. Volané osoby ve sluchátku poznají hlas „skutečné osoby“, jenže ten je generován umělou inteligencí podle několika hlasových vzorků. A ty není v dnešní době problém získat třeba z příspěvků na sociálních sítích. Podvodníci tak odpovídají textově, což se převádí na mluvené slovo.

Podvod cílí na seniory

Ze všech zveřejněných příspěvků vyčnívá dvojice starších manželů, která přes bitcoinový terminál poslala podvodníkům 15 tisíc dolarů (330 tisíc Kč). Mysleli si totiž, že jim volá syn, který se dostal do problémů se zákonem poté, co při dopravní nehodě zabil amerického diplomata. Čím šílenější je příběh, tím častěji lidé jednají impulzivně a peníze pošlou, aniž by si ověřili, zda je na druhé straně skutečně ta pravá osoba.

Útočníci většinou volají z neznámých či dokonce ze zahraničních čísel, a v případě pochybností by měla být první obrana zcela jasná. Zavolat na číslo, které máte u osoby uvedeno v telefonním seznamu. A ještě jednou si potvrdit odeslání peněz. Teď máme sice v Česku náskok, připravte se však na to, že jednou podobné podvody dorazí i k nám. Je tedy ideální čas na to, abyste svým rodičům či prarodičům dali vědět, aby si případnou žádost o „finanční prostředky v nouzi“ vždy ještě jednou ověřili.

Zdroj FTC