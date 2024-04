Sto tisíc iPhonů určených k sešrotování se nakonec prodalo v Číně. Proti vůli ekologicky smýšlejícího Applu

Apple navenek vystupuje jako společnost, která dbá na ekologii a uhlíkovou neutralitu, kterou chce docílit do roku 2030. Na pozadí ekologie však existuje „veřejné tajemství“. Apple platil společnosti Geep za recyklaci iPhonů, iPadů a hodinek Apple Watch. Jenže se ukázalo, že sto tisíc iPhonů, které byly ideálním kandidátem na repasování, a které chtěl Apple sešrotovat, bylo nakonec prodáno v Číně. Apple sice tuto firmu žaloval, ale už příští rok celý soudní spor kvůli neaktivitě Applu vyšumí. Proč? Apple nechce riskovat svou pověst...



Apple v roce 2020 vyhlásil ekologické smýšlení a výhled uhlíkové neutrality do roku 2030. Ve stejném roce chtěl sešrotovat 100 tisíc iPhonů, které by ještě šlo opravit. Jeho partner však telefony odvezl a prodal v Číně. Apple se začal soudit, ale kvůli udržení ekologického PR ve sporu nepokračuje, a ten v lednu příštího roku vyšumí do ztracena...

Celá událost se měla stát v roce 2020, kdy Apple firmě Geep, který byla jeho recyklačním partnerem, nařídil sešrotovat 100 tisíc iPhonů. Ty však byly podle očitých svědků v dobrém stavu, resp. se jednalo o ideální kandidáty na repasování. Většinou se jednalo o vykoupené iPhony, když si uživatelé pořizovali novější modely. Ve stejném roce však Apple vyhlásil výrazné ekologické smýšlení a vytyčil si cíl uhlíkové neutrality u všech svých produktů do roku 2030. Jenže...

Sto tisíc iPhonů v relativně funkčním stavu nakonec neskončilo ve šrotu. 99 975 kusů iPhonů zamířilo bez vědomí Applu do Číny, kde byly telefony prodány v použitém stavu jako bazarové. Apple se proti tomu už v roce 2020 hodlal bránit právní cestou, jenže po úvodní žalobě americký gigant přestal komunikovat. A pokud v tom bude pokračovat i nadále, celý soudní spor bude v lednu příštího roku automaticky ukončený. To stejné platí i o sporu firmy Geep se třemi zaměstnanci, kteří za to byli zodpovědní. Proč?

Tajemství „recyklace“

Apple je zřejmě na jednu stranu v právu, protože firma Geep měla telefony podle smluvních podmínek sešrotovat, a ne je přeprodat. Na druhou stranu by pokračování ve sporu Apple nutilo k tomu, aby prozradil další svá tajemství recyklačního programu. A zničit sto tisíc iPhonů v době, kdy veřejně hlásíte ekologické směřování značky s důrazem na znovupoužití iPhonů (slogan „Znovupoužití je naše první volba“) a kvůli ekologii odeberete z krabiček nabíječku, aby se nevytvářel další elektroodpad – to se prostě nedělá.

Ještě o 24 měsíců dříve, tj. v roce 2018, však Apple na veřejnosti poprvé ukázal svého recyklačního robota Daisy. Za hodinu dokázal rozebrat 200 iPhonů. Podle Bloombergu se však jednalo jen o PR aktivitu, která měla ukázat ekologii Applu navenek. Zaměstnanci recyklačního partnera Applu v holandské firmě Re-Teck, potvrdili, že na vlastní oči viděli destrukci AirPodů, MacBooků a hodinek, které byly ještě v provozuschopném stavu. A to ne za pomocí robotů, ale pracovníků, kteří zařízení v některých případech ničili pěkně po staru kladivem. Vedení firmy Re-Teck ani Apple se k celé situaci nevyjádřili.

Agentura Bloomberg mezi řádky nastiňuje myšlenku, že čím méně použitých iPhonů na trhu je, tím větší poptávka je po nových modelech. Samotná firma Geep přitom za první dva roky sešrotovala více než 530 tisíc iPhonů, 25 tisíc iPadů a 19 tisíc hodinek Apple Watch.

Soudní spor Applu a společnosti Geep zřejmě vyšumí do ztracena. Recyklační firma se obohatila na prodeji použitých iPhonů, jenže Apple by si eskalací případu jen poškodil své PR ve vztahu k ekologii. Všichni jsou tak zdánlivě spokojeni, tedy až na spoluzakladatele opravárenského kolosu iFixit. Podle jeho názoru by mělo být sešrotování zařízení, které by mohly být opraveny nebo rozebrány na náhradní součástky, nelegální.

Apple a plán uhlíkové neutrality do roku 2030:

Zdroj: Bloomberg, 9to5Google