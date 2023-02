Stopka pro zneužívání lokalizační přívěsků. Za neoprávněný stalking hrozí pokuta až milion dolarů

Lokalizační přívěsky sice ve velkém proslavil Apple, společnost Tile však byla jedna z prvních, která toto příslušenství přivedla na svět. A ve světle zneužívání AirTagů ke krádežím aut a stalkování osob, se právě firma Tile rozhodla o nastavení pravidel, které jsou v branži bezprecedentní. Zaručí vám ochranu navíc, musíte však explicitně schválit pravidla, naskenovat do aplikace svou občanku nebo řidičský průkaz a pořídit selfie.

V mobilní aplikaci Tile se objevuje nová položka Anti-Theft Mode. Po aktivaci této funkce bude váš lokátor Tile skrytý od aplikací určených k vyhledávání těchto přívěsků, resp. od globální sítě Tile Scan and Secure. Právě to často zneužívají zloději, kteří si při odcizení věci mohou všimnout, že je lokalizátor „sleduje“. To však znamená, že je na nich připevněn lokátor, což není informace, která by se k potenciálnímu zloději měla dostat...



Firma Tile přišla s řešením, jak lokátory ještě více zabezpečit a současně zabránit stalkování. A to díky jejich registraci a provázání s občanským průkazem. A tady by se Samsung i Apple mohli inspirovat...

Musíte však přijmout pravidla, jejichž součástí je pokuta 1 milionu dolarů, pokud budou vaše štítky Tiles použity k nekalým praktikám, a budete za to odsouzeni. Současně musíte ověřit svou vlastní identitu a potvrdit, že aplikace může vaše lokalizační data sdílet s policií. Slušní uživatelé se ale nemají čeho obávat. Ve finále tak vaše lokátory budou pro okolní zařízení neviditelné. Pokud vám tedy někdo odcizí věc s připevněným přívěskem, nepojme podezření, že byste jej mohli jakkoliv sledovat.

Zneužívání ke stalkingu Hned ze startu byl lokátor AirTag od Applu využíván ke stalkingu. Bývalí partneři dali lokátor k osobním věcem ex-partnerky a mohli ji tak na dálku sledovat. A to až do té doby, než začaly iPhony upozorňovat na sledování jiným trackerem. Řešení od firmy Tile sice na jednu stranu otevře stalkerům dveře, protože jejich tracker nepůjde vysledovat. A to se hodí třeba při odcizení věcí, u nichž bude lokátor „tajně“ na blízku. Současně však musí uživatelé těchto skrytých lokátorů odsouhlasit, že jej nebudou zneužívat. Jinak přijde obrovský peněžitý trest.

Už z předchozích řádků je patrné, že funkce u lokátorů Tile funguje zatím pouze v USA, a bude zajímavé sledovat, zda nějak zásadně promluví do soukromí uživatelů, kteří je používají. A kdo ví, možná se podobnými cestami brzy vydá Samsung i Apple. Mít celosvětovou síť propojených zařízení pro vyhledání lokátorů je skvělá věc, jenže i to se dá zneužít. Registrace lokátorů na jméno a odsouhlasení pokut by mohl být směr, který zneužívání lokátorů ke stalkingu definitivně zabrání.

