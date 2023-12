Strava dostala Zprávy. Můžete si přes ně povídat, nebo snadno organizovat společné vyjížďky

Fitness aplikace Strava jen v letošním roce dostala 3D mapové podklady ve vysokém rozlišení nebo podporu Spotify.

Celé roky Stravu označujeme za sociální síť pro sportovce, ale co je to za sociální síť, když si její uživatelé nemohou napsat zprávy? Doteď si nechávali vzkazy pod jednotlivými workouty, nebo zkrátka šli do jiné služby, která messaging umožňuje. Ale dneškem počínaje zprávy přidává i Strava.



Takhle vypadá prvotní oznámení novinky a klíčové nastavení – komu umožníte, aby vám mohl psát zprávy?



V aplikaci najdete zprávy pod novou ikonkou.



Záleží na nastavení, ale v tom základním příchozí zpráva vyvolá notifikaci (vlastně už samotné založení konverzace). Na třetím screenshotu je seznam konverzací, ta s nepřečtenou zprávou je zvýrazněná.



Výběr adresáta, první poslaná zpráva, přes lomítko se dostanete k aplikacím, ale zatím je tu pouze (zvláštně omezená) možnost poslat gif.



Na jednotlivé zprávy můžete reagovat emoji, jako je to zvykem u jiných messengerů. Poslat lze také trasu, kterou si druhá strana rozklikne, prohlédne, uloží, stáhne... Tohle bude skvělé při domlouvání společných vyjížděk, závodů atd.

Strava bere podporu zasílání zpráv mezi uživateli jako nástroje ke koordinaci společných aktivit, výletů a předávání zkušeností, a to vše pod „jednou střechou“. Aktuální implementace umožňuje psát přímé zprávy (mezi dvěma uživateli služby) nebo skupinové konverzace. V rámci nich můžete rychle sdílet aktivity a trasy, upravit název konverzace, a mimo klasického textu využít i rychlé reakce v podobě emotikonů a animovaných gifů.

Uživatelé aplikace Strava si budou moci nastavit zájmy, podle nichž je budou moci další uživatelé pozvat do skupin nebo jim napsat přímou zprávu. Úvodní nastavení budou vycházet ze stávajícího profilu uživatele, ovšem mohou být upraveny tak, aby vám na telefon chodily zprávy jen od těch, které sledujete, od těch, u nichž je sledování obousměrné, a nebo od nikoho.

Úprava dokončené aktivity v aplikaci Strava:

Strava byla založena v roce 2009 a postupem času se prosadila jako jedna z předních služeb pro sledování sportovních aktivit. Funguje také jako sociální síť pro fitness nadšence, protože cvičení a tréninky je možné sdílet s přáteli a sledujícími. Umožňuje také zveřejňování fotografií, vytváření komunit a komentování aktivit ostatních uživatelů. Nově k tomu přidává i psaní přímých a skupinových zpráv.

Zdroj: Strava