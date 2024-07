Sportovní služba Strava zavádí rodinné předplatné. Má nezvykle výhodné podmínky

Strava letos oslavuje 15 let a svým 125 milionům uživatelů průběžně naděluje několik dárků. Aplikace pro Android a iOS se nedávno převlékla do tmavého motivu a náročnější sportovci teď mají možnost získat výhodnější předplatné. Strava totiž po vzoru jiných služeb zavedla rodinný tarif.

I když rodinný asi není správný termín. Uživatelé nemusí být členy jedné rodiny či jedné domácnosti, tarif lze sdílet i mezi přáteli. Jedinou podmínkou je, že uživatelé musí bydlet ve stejné zemi. Do rodinného tarifu lze přidat až čtyři členy. Při dvou se ještě (o fous) nevyplatí, ale když budete tři nebo čtyři, ušetříte.

Standardní předplatné pro jednotlivce stojí 149 Kč měsíčně či 999 Kč ročně (v přepočtu 83 Kč měsíčně). Rodinnou variantu lze předplatit jen na rok, vyjde na 2199 Kč. Pro jednoho nedává smysl, v přepočtu na měsíc by zaplatil 183 Kč. Když už budou dva, vychází to na 92 Kč na hlavu. Ve třech a čtyřech pak 61 Kč, resp. 46 Kč. To už je skoro na úrovni studentského tarifu, který je za 500 Kč ročně (52 Kč měsíčně).

Rodinné předplatné lze získat jen na webu, nedá se zaplatit v mobilních aplikacích. Každému uživateli v rodině zůstane jeho vlastní účet, takže se zachová dřívější historie aktivit. A o nic (kromě placených funkcí) nepřijde ani poté, co rodinu opustí. Do rodiny lze pozvat jen ty, kteří žádné předplatné nemají. Jestliže si někdo platí individuální účet, nejprve jej musí ukončit a vyčerpat.

Stravu ale nadále lze používat i bezplatně, jen se ochudíte o některé funkce. Komu jde jen o záznam aktivit a sdílení, ten si vystačí. Předplatné ale odemkne tréninky a cíle, různé pokročilé metriky a analýzy, umožní plánovat trasy, soutěžit v segmentech nebo sledovat osobní heatmapy.