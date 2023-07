Stravenkovou kartu Sodexo nově přidáte do Apple Pay. Samostatná aplikace u Androidu už týden nefunguje

Oživeno 19. července | I přes negativní reakce uživatelů aplikace Sodexo na Google Play, kteří hodnotí aplikaci jednou hvězdičkou (naposledy 17. července), uvádí firma, že její aplikace funguje: „Platební aplikace Sodexo pro Android je plně funkční pro placení Gastro Pass CARD i Flexi Pass CARD. Nicméně víme o tom, že se v poslední době mohly objevit komplikace s platbou. Ty je možné vyřešit několika jednoduchými kroky (obnova platebních tokenů, kontrola oprávnění aplikace nebo vyčištění mezipaměti). Během několika týdnů představíme novou verzi aplikace, která nejen, že vyřeší tyto problémy, ale také výrazně zlepší uživatelskou zkušenost.“

Obnovu platebních tokenů provedete po přihlášení do aplikace a kliknutím na tlačítko Stav karty. V některých případech mohlo dojít i k odebrání oprávnění, popř. pomáhá vymazání dat aplikace a mezipaměti. Mnohem jednodušší by však byla integrace karty do Google Pay, a to podobně, jako nově představená integrace karty do Apple Pay. Odpadla by tak potřeba platit samostatnou aplikací, která ne vždy funguje tak, jak má.

Čtyřleté čekání skončilo. Česká pobočka Sodexo konečně zpřístupnila svou Gastro Pass kartu, která nahrazuje klasické papírové stravenky, v platební službě Apple Pay. U Androidu však firma přesto i v roce 2023 nadále spoléhá na vlastní platební aplikaci, a je otázkou, zda není podpora Gastro Pass karty v Apple Pay předvojem k budoucím změnám na konkurenční mobilní platformě. Uživatelé aplikace pro Android totiž hlásí už více než týdenní nefunkčnost placení.

Stravenky jsou jedním z častých benefitů zaměstnanců v Česku, a placení stravenkami může být díky propojení platební karty Sodexo a Apple Pay daleko jednodušší, než dříve. Gastro Pass kartou zaplatíte snadno prostřednictvím iPhonu nebo hodinek Apple Watch. Jedinou podmínkou pro registraci karty je vytvoření účtu Sodexo Connect, a to přes webové rozhraní nebo aplikaci Sodexo účet.



Kartu přidáte na iPhonu přes aplikaci Peněženka, ve které kliknete na znaménko plus a zadáte potřebné údaje ručně, popř. kartu ofotíte. Pokud chcete kartu přidat do hodinek, zvolte v iPhonu aplikaci Apple Watch, zvolte službu Wallet & Apple Pay a klikn2te na položku „Přidat kreditní nebo debetní kartu“. S uloženou kartou Sodexo Gastro Pass můžete následně platit v provozovnách, kde tuto stravenkovou kartu přijímají, a kde současně uvidíte symboly znázorňující bezkontaktní placení.