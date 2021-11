Studenti žalují Apple za odstraněné nabíječky u iPhonů. Jako kompenzace jim stačí 16 dolarů

Kontroverzní krok Applu, kdy loni na podzim odstranil z balení iPhonů nabíječky vyšel a nejen, že se nijak neprojevila na prodejích telefonů, ale dokonce stejný krok začali kopírovat i další výrobci a inspirovala se jím i Evropská komise ve svém nedávném návrhu. Ne každý na to však má stejně pozitivní názor. Nelíbí se to například pětici čínských studentů, kteří Apple žalují za to dokonce žalují Apple.

Studenti oponují, že v době představení iPhonu 12 Pro Max, který si jeden z nich pořídil, nebyl dodávaný kabel Lightning/USB-C kompatibilní s jinými nabíječkami na trhu. Apple totiž dříve dodával jen nabíjecí adaptéry s konektorem USB-A. Prvním a jediným telefonem, kde před odstraněním nabíječky dodával adaptér s USB-C byl pouze iPhone 11 Pro. Podle studentů tak za odstraněním nabíječky vidí hlavně cíl zvyšování svého zisku a také důraz na nové bezdrátové dobíječky MagSafe.

Studenti tak v žalobě zároveň požadují po Applu kompenzaci necelých tedy 16 dolarů (450Kč), kterou jednoho z nich stálo pořízení samostatného dobíjecího adaptéru. Požadovaná suma sice působí spíše úsměvně, nicméně v tomto případě jde spíše o samotný čin, než peníze. Za studenty se na internetu postavila slušná skupina podporovatelů. Zda Apple vyhoví se uvidí, nicméně si je vědom, že uhrazením takové částky by mohl strhnout vlnu dalších podobných žalob.

Nabíječkami to nemusí končit, co dalšího se dá ještě odstranit?

Zdroj: Vice, Via The Verge