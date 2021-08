Studentské ID v Apple Wallet se rozšiřuje mimo USA. Česka se to netýká

Apple ve své tiskové zprávě oznámil, že k letošnímu podzimnímu semestru rozšiřuje podporu pro studentská ID v aplikaci Apple Wallet na nové vysoké školy a univerzity ve Spojených státech. Podpora této funkce se také poprvé rozšiřuje mimo zem, a to do Kanady. Studenti vybraných škol tak budou moci přidat svá ID do peněženky Apple, což jim umožní snadný přístup z iPhonu a Apple Watch.

Česká republika je sice v srdci Evropy, je ale malá a její jazyk složitý, proto nejsme v hledáčku Applu pro potenciální rozšiřování jeho služeb. Nemáme kamenný Apple Store, nemáme ani českou Siri, funkce, jakými jsou Apple Pay Cash nebo Apple Card, oficiálně zde není ani Car Play nebo distribuce reproduktoru HomePod.

Ani s letošní verzí systému iOS 15 se s největší pravděpodobností nedočkáme všech vylepšení aplikace Wallet, které společnost prezentovala na WWDC21. Studentská ID nás tak sice mohou nechat chladnými, nicméně funkcionalita je to velice zajímavá.

Jakmile si totiž studenti přidají své studentské ID do Apple Wallet, stačí jim přidržet svůj iPhone nebo Apple Watch poblíž patřičné čtečky, která běžně přijímá fyzické studentské průkazy. Získají tak přístup nejen do svých kolejí, ale také stravovacích zařízení, ve kterých mohou svým zařízením rovnou i platit za jídlo bez nutnosti nosit jakoukoli fyzickou kartu. Apple také říká, že University of Alabama se svými 38 tisíci studenty bude první školou, která od letošního podzimu bude používat výhradně digitální ID. Co mají dělat uživatelé s Androidem, už ale nezmiňuje...